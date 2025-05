(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 FEDERALISMO, ALOISIO (M5S): DA AUDIZIONE DI ISTAT QUADRO AGGHIACCIANTE DEI DIVARI TERRITORIALI, INTERVENIRE SUBITO

ROMA, 28 maggio – “L’audizione del dottor Stefano Menghinello, delegato di ISTAT, in commissione federalismo fiscale, fotografa come decenni di politiche miopi hanno incrementato in modo esponenziale i divari tra Nord e Sud e tra i centri e le aree interne, anche settentrionali. Come riferito dal relatore, il PIL pro-capite nel Nord-ovest si avvicina ai 45.000 euro, mentre nel Sud si ferma a circa 24.000 euro. Tragici sono anche i divari territoriali afferenti ai servizi sociali: nel Nord-Est lo Stato spende circa 2.740 euro pro-capite per disabilità, nel Sud appena 1.070 euro. La copertura dei servizi sanitari di qualità è molto inferiore, e le regioni meridionali registrano più spesso rinunce alle prestazioni, con il 17% delle persone che non si cura per mancanza di accesso. Così, il numero di posti letto è meno di un terzo rispetto al Nord, e la speranza di vita si ferma a 81-82 anni contro gli 84-85 nel Nord. Anche le infrastrutture sono un’emergenza: il 70% della rete autostradale si trova al Nord, mentre molte aree del Sud sono senza collegamenti adeguati. Infine, come rimarcato da ISTAT, le ferrovie meridionali sono obsolete, con tempi di percorrenza più lunghi e linee non elettrificate al 50%, mentre il 60% della popolazione meridionale vive in Comuni con scarsa accessibilità alla rete aeroportuale. Pertanto, come ho ricordato durante i lavori, occorre perequare i miliardi sottratti al Mezzogiorno tra il 2000 e il 2018, la riforma del Titolo V e l’utilizzo del criterio della spesa storica nella redistribuzione dei fondi. Sotto questo profilo ho già depositato un ddl che reca proprio l’obiettivo di sanare i gap territoriali. E’ arrivato il momento che la maggioranza lo incardini, viceversa si concretizzerebbe l’ennesimo tradimento nei confronti di un Paese che merita pari opportunità e sviluppo in ogni territorio”.

Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

