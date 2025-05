(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

Approvata ora in Aula la proposta di seduta fiume sul Dl Sicurezza⭕

⏱ Si procederà con la votazione degli ordini del giorno fino al termine degli stessi odg.

A seguire, dopo una pausa tecnica, comincerà una prima fase di dichiarazioni di voto, della durata di circa 10 ore.

Poi, dalle 17.30 di domani, le dichiarazioni di voto in diretta TV con gli interventi di un esponente per gruppo politico e delle componenti del Misto (in ordine crescente).

👉 Votazione finale attorno alle 19 di domani