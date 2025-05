Walter Siti a UniSalento

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 “IL REALISMO è L’UMANO”:

INCONTRO CON WALTER SITI

Walter Siti è una delle voci più influenti nella letteratura italiana contemporanea. Da critico letterario ha pubblicato opere fondative come “Il realismo dell’avanguardia” (1973) e “Il neorealismo nella poesia italiana” (1980), edite da Einaudi. Per la collana Meridiani di Mondadori, ha curato le opere complete di Pier Paolo Pasolini.Come narratore ha pubblicato, tra gli altri, “Scuola di nudo” (1994), “Troppi paradisi” (2006), “Il contagio” (2008), “Resistere non serve a niente” (2012 – premio Strega 2013), “Bontà” (2018). Il suo ultimo romanzo è “I figli sono finiti”, uscito nel 2024.La sua idea di letteratura si oppone ai luoghi comuni sul valore terapeutico o rassicurante della scrittura e ci ricorda che la parola letteraria è responsabile di fronte al pubblico dei lettori e alla realtà, che la contiene e la sovrasta. Proprio per discutere di questa nuova idea di realismo e dell’impegno civile della letteratura, Walter Siti sarà domani, 28 maggio, ospite di UniSalento. L’incontro – che verrà introdotto e moderato dalla dottoressa Anna Ronga – inizierà alle ore 10 e si svolgerà nella sala gradonata del Monastero degli Olivetani.

Gli studenti, i docenti e la cittadinanza sono invitati a partecipare.

Lecce, 27 maggio 2025

