IL COMUNE COMUNICA – assegnata concessione demaniale lungo la costa cittadina a Torre a Mare. Petruzzelli: “Nuova vita per le aree sul mare”

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 ASSEGNATA CONCESSIONE DEMANIALE

LUNGO LA COSTA CITTADINA CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE, SVAGO E TEMPO LIBERO A TORRE A MARE

PETRUZZELLI: “NUOVA VITA PER AREE SUL MARE”

L’assessore allo Sviluppo economico e alla Blue economy, Pietro Petruzzelli, rende noto che è stata assegnata una concessione demaniale marittima a Torre a Mare, con finalità turistico-ricreative, della durata di due anni, avente a oggetto l’occupazione di immobili demaniali marittimi per l’esercizio di attività di somministrazione di bevande e cibi, e correlate funzioni complementari per lo svago e il tempo libero.

L’amministrazione comunale ha pubblicato a ottobre scorso la procedura pubblica per il rilascio di otto concessioni demaniali marittime, su altrettante aree distribuite lungo la costa cittadina. Per Torre a Mare (lotto 8 area 8), è stato disposto oggi in favore della SEA S.r.l. il rilascio della concessione, finalizzata all’installazione, per la stagione estiva e comunque per il periodo massimo di 120 giorni, dei manufatti di facile rimozione, nel rispetto di tutte le previsioni e condizioni contenute nel disciplinare tecnico – normativo.

Il progetto presentato prevede il ritorno della vineria sul mare ‘Vinomar’ del Gruppo Hagakure, in veste rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Oltre alla vineria e all’american bar, il progetto sulla località ‘Cala Fetta’ propone un soft-restaurant, con servizio di somministrazione al tavolo attivo sia a pranzo che a cena, focus su etichette naturali e produttori pugliesi di vini, un calendario di eventi serali con musica dal vivo e serate a tema. La struttura installata, come proposto, sarà una pedana in legno removibile, integrata nel paesaggio costiero, con arredi in materiali naturali, illuminazione a basso consumo, gestione plastic-free. Saranno utilizzate materie prime stagionali e a filiera corta, con attenzione alla qualità e alla sostenibilità.

“Si tratta degli ultimi, fondamentali passaggi per completare la strategia immaginata qualche mese fa con l’avvio, per la prima volta, da parte dell’amministrazione comunale di una procedura pubblica pluriennale volta a rivitalizzare aree sulla costa sottoutilizzate, con l’obiettivo di costruire una pianificazione di attività per almeno due stagioni – commenta l’assessore Petruzzelli – . Con la determina di oggi, diamo il via libera alla quarta assegnazione sul lungomare sud di Bari, ma contiamo nei prossimi giorni di autorizzare una nuova attività anche sull’area di Santo Spirito, lungo la costa nord, su cui è stata presentata una nuova istanza, dopo che la gara era andata deserta. Per la prossima estate, dunque, potremo godere di nuovi luoghi di socialità sulla costa destinati all’intrattenimento, con servizi accessibili, inclusivi, alternativi al centro città, grazie anche alla disponibilità di imprenditori che hanno deciso di scommettere con noi sulla nuova vita di aree prima dismesse”.

Si ricorda che la procedura pubblica prevedeva il rilascio di otto concessioni demaniali marittime sulle seguenti aree: una a Santo Spirito, una a Palese, tre sul lungomare Di Cagno Abbrescia, due in via Giovine e una a Torre a Mare. Ogni operatore economico poteva presentare offerta per uno solo degli immobili/siti presenti nell’avviso, aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo.

All’esito della procedura pubblica, attualmente sono stata assegnate quattro aree, mentre per tre (Palese e due sul lungomare Di Cagno Abbrescia) non sono state presentate offerte. Per Santo Spirito è attualmente in corso l’istruttoria con la valutazione dei requisiti del progetto presentato da un soggetto interessato alla concessione, dopo che la gara era andata deserta.

Le altre tre aree già assegnate, oltre a Torre a Mare, sono:

· Lotto 5 area 5 località via Di Cagno Abbrescia a Ladyes srl. Su un’area di 1800 metri quadri circa, arriverà un chiosco aperto tutto il giorno, con solarium con ombrelloni e sdraio, proposte culinarie dalla caffetteria agli aperitivi al tramonto, intrattenimento. Sarà prevista una zona con parcheggio a servizio.

· Lotto 6 area 6 località via Giovine a D’Abruzzo Scolastica. Il progetto prevede l’apertura del Riva Beach Bari, potenziando l’offerta ricettiva, di ristorazione e di intrattenimento h24. Grande spazio dedicato agli eventi musicali.

· Lotto 7 area 7 località via Giovine a Gruppo Ideazione. La proposta prevede la realizzazione di una ‘piccola Torre Quetta’, con quattro strutture sull’area con pedane e una proposta diversificata di prodotti e servizi. Non solo food, ma anche piscina e servizi per disabili (tra cui ingresso in piscina e tecnologia blindtag). Presenti anche casette in legno che diventeranno spazi polifunzionali al servizio di artigiani e associazioni.