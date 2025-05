(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

DL SICUREZZA. DE CORATO (FDI): E' SIMBOLO DI UN' ITALIA CHE VOLTA PAGINA, LO STATO TORNA A FARE LO STATO

“Il dl Sicurezza è una una risposta concreta alla domanda di sicurezza e legalità che arriva dalle nostre città, dalle nostre periferie, dalle famiglie italiane. Non è una semplice riforma, è una svolta politica. Dopo anni di tolleranza, tentennamenti e lassismo targati Pd, questo governo, con Fratelli d’Italia in prima linea, sceglie da che parte stare: con chi rispetta la legge, non con chi la calpesta. Tanti i punti affrontati: dalla tolleranza zero per il terrorismo internazionale all’aggravante specifica per chi truffa gli anziani. Con questo decreto, inoltre, chi occupa un’abitazione destinata a domicilio altrui verrà sgomberato immediatamente. Senza più dover aspettare anni, lasciando in balìa del degrado e della violenza le famiglie oneste. Lo dico da anni: la casa è sacra. E oggi lo Stato torna a difenderla. Il governo Meloni è dalla parte delle forze dell’ordine, senza se e senza ma. Introduciamo infatti delle aggravanti per chi aggredisce un agente e diamo tutela legale fino a 10.000 euro per chi viene indagato mentre svolge il proprio dovere. Mentre la sinistra attacca i nostri agenti, noi stiamo con chi indossa una divisa e rischia ogni giorno per difendere l’Italia. E ancora: nuove aggravanti per i reati commessi in stazioni, metropolitane, aeroporti, estensione del Daspo urbano per chi semina paura e degrado. Basta zone franche per delinquenti e borseggiatori seriali. Il dl Sicurezza affronta anche il tema delle carceri, introducendo il reato di rivolta carceraria e più tutele per gli agenti penitenziari. Il decreto è il simbolo di un’Italia che volta finalmente pagina. Non più proclami, ma norme. Non più lassismo, ma fermezza. Non più rinvii, ma azioni. Questo è ciò che Fratelli d’Italia ha promesso e che oggi mantiene. Con la sinistra impegnata a ostacolare e sabotare ogni provvedimento in difesa dell’ordine, noi scegliamo la parte giusta: quella dei cittadini perbene, delle forze dell’ordine, dei commercianti aggrediti, dei pendolari borseggiati, dei pensionati truffati, dei sindaci lasciati soli. Lo Stato torna in campo e vince”. Lo ha detto Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Affari Costituzionali, nell’Aula della Camera in dichiarazione di voto sulla fiducia al Dl Sicurezza.

