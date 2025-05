CONTIENE FOTO# AL VIA LA STAGIONE ESTIVA – CONTROLLI DEI CARABINIERI DI BRACCIANO.

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

AL VIA LA STAGIONE ESTIVA – CONTROLLI DEI CARABINIERI DI BRACCIANO.

Sabato scorso, in continuità con quanto predisposto nelle precedenti

settimane, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno svolto un

servizio di prevenzione dei reati in genere, finalizzato a tutelare gli

utenti della strada a seguito dell’ormai prossimo avvio della stagione

estiva. L’attività ha avuto come fine quello di sensibilizzare i cittadini

sull’importanza del rispetto delle norme del codice della strada, al fine di

prevenire episodi di mala movida o gravi incidenti.

Nello specifico l’attività è stata svolta ad Anguillara Sabazia ove migliaia

di persone si sono riversate per prendere parte a alcuni spettacoli

pubblici.

I Carabinieri hanno controllato 352 persone, eseguendo 279 test con

precursore e 7 con kit per l’accertamento alla positività da sostanze

stupefacenti.

Al termine delle operazioni sono state denunciate 4 persone, due delle quali

per guida in stato di ebbrezza, uno per detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti e uno trovato in possesso di strumenti per effrazione.