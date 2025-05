(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 CAIVANO, CERRETO (FDI): DA GOVERNO MELONI SEGNALE CHIARO

“Il bando per la riqualificazione delle case popolari del Parco Verde è un segnale concreto di presenza e serietà da parte dello Stato. A Caivano non abbiamo portato solo parole, ma azioni. Con il presidente Meloni ci siamo assunti un impegno e lo stiamo rispettando, ovvero restituire dignità, sicurezza e futuro a chi per troppo tempo è stato dimenticato. La lotta al degrado non è uno spot, è una missione quotidiana che passa anche dalla riqualificazione urbana e sociale dei nostri territori. Grazie al presidente Giorgia Meloni non vi è più spazio per sacche di degrado e criminalità. Il modello Caivano esiste e sta facendo scuola”. È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

