Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 ***Bonelli: “Il 7 giugno in piazza per la Palestina. Nessuna ambiguità di

fronte allo sterminio di un popolo** ”

“La manifestazione del 7 giugno è stata lanciata sulla piattaforma della

mozione PD-M5S e AVS. In una fase drammatica per il popolo palestinese, che

ha subito l’assassinio di 18.000 bambini e, complessivamente, la morte di

60.000 civili uccisi dalle bombe di Netanyahu, non possono esserci

ambiguità.”

Lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale

di Europa Verde.

“Lo dico con molta franchezza anche a chi si riconosce in ‘Sinistra per

Israele’, che non più tardi di poche settimane fa – attraverso un suo

autorevole esponente – ha giustificato i bombardamenti sugli ospedali di

Gaza, sostenendo che lì si nascondessero armi. Nella piattaforma di PD, M5S

e AVS c’è una presa di posizione chiara contro lo sterminio di un popolo,

ad opera di un criminale che si chiama Netanyahu e la condanna del

terrorismo di Hamas.” conclude Bonelli.

