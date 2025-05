(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

Anzio, Di Biase (Pd): bene revoca cittadinanza a Mussolini

“La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è un atto doveroso per una città, quella di Anzio, medaglia d’oro per le sofferenze subite durante la seconda guerra mondiale. Voglio congratularmi con il Sindaco Aurelio Lo Fazio e con i consiglieri comunali che hanno scelto di scrivere una pagina nuova. È un gesto che unisce tutta la città nel segno della nostra Costituzione e su quei valori di libertà e democrazia che abbiamo conquistato con la Liberazione e la caduta del fascismo”. Lo dichiara la deputata Pd Michela Di Biase.

Roma, 27 maggio 2025

