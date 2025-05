agenzia regionale 621.25 Piemontese: “Programmazione triennale e stop al tetto sulla mobilità attiva per la sanità accreditata”

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 *Piemontese: “Programmazione triennale e stop al tetto sulla mobilità

attiva per la sanità accreditata”*

Programmazione triennale della spesa sanitaria per la sanità accreditata –

ricoveri e specialistica ambulatoriale- e conferma dell’abolizione del

tetto alla mobilità attiva per le prestazioni sanitarie di media e alta

complessità, introdotta nell’ultima legge di bilancio grazie a un

emendamento regionale presentato dall’assessore alla sanità della Regione

Puglia, Raffaele Piemontese.

È stato lo stesso assessore a illustrare le linee guida della nuova

programmazione nel corso degli incontri tenuti questa mattina nella sede

dell’Assessorato in via Gentile, alla presenza dei rappresentanti delle

case di cura, della specialistica ambulatoriale e degli enti ecclesiastici.

“È un importante elemento di novità rispetto al passato. Prima si procedeva

annualmente alla sottoscrizione dei contratti; con questa misura intendiamo

offrire maggiore stabilità sia alle strutture sanitarie sia agli operatori

che vi lavorano, con l’obiettivo primario di garantire servizi sanitari

sempre più efficienti e accessibili ai cittadini pugliesi”, ha dichiarato

l’assessore Piemontese.

Un’altra importante novità riguarda la conferma dell’abolizione del tetto

alla mobilità attiva, che fino ad oggi aveva limitato l’attrattività delle

strutture sanitarie pugliesi nei confronti di pazienti provenienti da altre

regioni, in particolare per le prestazioni di media e alta complessità.

Nonostante le iniziali osservazioni del Governo nazionale, la norma non è

stata impugnata ed è quindi pienamente in vigore.

“Questa misura – sottolinea l’assessore – avrà un impatto concreto: potrà

contribuire a ridurre il disavanzo della mobilità passiva, valorizzare

l’attrattività della nostra sanità e rafforzare il diritto alla cura per

tutti, in attesa di un accordo su base nazionale”.

Infine, l’assessore ha richiamato l’attenzione sul tema del rinnovo del

contratto collettivo del comparto sanità, che riguarda infermieri,

operatori socio-sanitari e altre figure professionali dell’ospedalità

privata: “Auspichiamo che ciascuno faccia la propria parte e che dal

Governo nazionale arrivino le risorse adeguate da destinare ai lavoratori,

al fine di aggiornare i loro contratti”.