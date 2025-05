0527 Cesare Salvadeo Cordoglio Peracchini

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

Scomparsa del fotografo spezzino Cesare Salvadeo, il cordoglio del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini

La Spezia, 27 maggio 2025 – In merito alla Scomparsa di Cesare Salvadeo il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue:

“La scomparsa di Cesare Salvadeo rappresenta una perdita profonda per la nostra comunità e per tutto il panorama culturale della Liguria e della Lunigiana. Con la sua attività da fotografo, svolta per tutta la vita, ha saputo raccontare e documentare il nostro territorio, le trasformazioni, l’identità spezzina attraverso la sua visione personale con profondità e autenticità.”

Nato alla Spezia e cresciuto in Lunigiana, è stato profondamente legato a entrambe le realtà, che ha ritratto per tutta la vita con coerenza stilistica e dedizione. Le sue fotografie, sono autentici frammenti di vita, capaci di evocare emozioni, riflessioni e consapevolezza.

Ha collaborato più volte con il Comune della Spezia, contribuendo a mostre ed eventi espositivi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. Ricordiamo in particolare “Vite in transito” alla Palazzina delle Arti e, più recentemente, “Oltre l’orizzonte” presentata nel 2024 al festival Deportibus.

A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, desidero esprimere il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari e agli amici di Cesare Salvadeo”.