Strategie, competenze e strumenti per la sostenibilità del turismo – Università IULM

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 È aperto non solo a studentesse e studenti dell’*Università IULM*, ma a

tutta la cittadinanza – iscrivendosi dal sito http://www.iulm.it – il secondo dei

quattro appuntamenti del ciclo “Strategia e Comunicazione”. Dopo quello

dedicato alle family firm che ha fatto il tutto esaurito, il *28 maggio

alle 14.30* in *Sala dei 146* in *IULM 6* (via Carlo Bo, 7) si terrà

*”Strategie,

competenze e strumenti per la sostenibilità del turismo”*, al termine del

quale si svolgerà la *Graduation della ventesima edizione del Master in

International Tourism and Hospitality IULM*, diretto dalla *professoressa

Manuela De Carlo*. In occasione del convegno, che sarà aperto dalla

rettrice dell’Ateneo *Valentina Garavaglia*, sarà presentata una *ricerca

IULM su oltre cento DMO* (Destination Management Organization) italiane in

cui verrà raccontato in quale misura le DMO del nostro Paese hanno

realizzato una strategia di sostenibilità, con quali modelli di governance,

in quali ambiti c’è ancora un potenziale da realizzare e quali sistemi di

comunicazione dei risultati sono utilizzati.