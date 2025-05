(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 DECRETO SICUREZZA, MONTARULI(FDI): PROPRIETARI FINALMENTE TUTELATI CONTRO OCCUPAZIONI ABUSIVE

“Con il decreto Sicurezza il governo Meloni offre una risposta concreta a problemi seri totalmente trascurati dalla sinistra. Tra tutti penso alle occupazioni delle case altrui: un fatto indecente che necessitava di una risposta immediata. Questa risposta è arrivata. Fratelli d’Italia non avallerà mai un sistema per il quale gli abusi vengono tollerati e i proprietari pregiudicati nell’esercizio dei propri diritti. Gli sgomberi lampo degli alloggi occupati a Mestre e, ancor prima ad Ispica, dimostrano l’efficacia e la concretezza delle politiche messe in campo dal governo Meloni. Un esecutivo che non tollera ambiguità e non ha paura di affermare a gran voce di stare dalla parte dei cittadini onesti”. Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e relatrice del decreto Augusta Montaruli.

