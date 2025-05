(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 *COMUNALI: DONZELLI (FDI), DISPIACE PER GENOVA MA CENTRODESTRA CRESCE IN

TUTTA ITALIA*

“Siamo dispiaciuti per aver perso Genova: in Liguria si conferma il trend

delle Europee e delle Regionali in cui il centrodestra ha prevalso ovunque

tranne che nel capoluogo. Ma siamo molto felici per Bolzano, vinta pochi

giorni fa per la prima volta nella storia. Si tratta di una tornata

amministrativa a cui è improbabile tentare di dare una lettura nazionale.

Aspettiamo i dati definitivi, ma in ogni caso il centrodestra cresce e

continua a prevalere diffusamente e in diverse circostanze, nonostante la

solita propaganda della sinistra provi a gettare fumo sulla realtà. In

provincia di Milano, per esempio, vittoria al primo turno in tre comuni su

quattro, compreso il più grande, Rozzano. In Abruzzo, a Sulmona vinciamo al

primo turno e a Ortona vanno al ballottaggio le due liste di centrodestra:

il centrosinistra rimarrà a guardare. Anche a Matera ci sarà un

ballottaggio, tutto da giocare in una città ormai da anni governata dalla

sinistra. Buoni risultati arrivano anche in provincia di Napoli: vittoria

al primo turno a Marigliano e molti ballottaggi in cui partiamo in