SALVATORE VENANZIO CALA IL TRIS A LOCERI: IL CAMPIONE CAMPANO VINCE L’8° SLALOM. SECONDO POSTO PER PALUMBO, TERZO GRADINO PER IDILI

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

Salvatore Venanzio cala il tris a Loceri: il campione campano vince l'8° Slalom – Memorial Silverio

Demurtas

Successo pieno nella terza prova del Campionato Italiano Slalom. Sul podio Palumbo e Idili. In gara

70 piloti da sei regioni

Loceri 25 maggio 2025 – Tre edizioni disputate, tre vittorie conquistate. Salvatore Venanzio conferma

il suo feeling perfetto con l’Ogliastra e domina l’8° Slalom Città di Loceri – Memorial Silverio Demurtas,

unico appuntamento sardo del Campionato Italiano Assoluto Slalom, valido anche per la Coppa Italia

Zona 2 e il Trofeo Slalom Sardegna.

Al volante della sua Radical SR4 Suzuki, il campione campano – portacolori della Scuderia Venanzio –

ha firmato il miglior tempo già nella prima manche di gara, con un crono di 1’74”24, tempo che si è

rivelato imbattibile. Nelle due salite successive non è riuscito a migliorarsi, anche a causa di quattro

penalità accumulate nella seconda, ma ha comunque consolidato la leadership firmando anche la

terza manche con 2’55”10.

Alle sue spalle, con uno scarto di soli 2”65, il pugliese Domenico Palumbo (Radical SR4 Suzuki –

Scuderia Vesuvio), che ha dovuto rincorrere sin dall’inizio. Penalizzato nella prima manche e poi

protagonista di un testacoda con perdita dell’alettone posteriore nella seconda, ha messo in pista

tutta la sua esperienza nell’ultima salita, chiudendo in 1’77”75 e blindando il secondo posto.

Roberto Idili (IR Sport – ABC Motorsport), terzo assoluto con 1’87”61, ha conquistato il podio con un

sorpasso di precisione ai danni di Raffaele Giorico (Formula Gloria – Magliona Motorsport), rimasto

fuori per appena 18 centesimi.

Quinta piazza per Giuseppe Esposito (Scuderia Venanzio), che ha migliorato costantemente i suoi

tempi fino a chiudere in 1’94”75, e che sale sul podio tricolore riservato agli iscritti al Campionato

Italiano. A seguire, Paolo Piras (Formula Gloria), Franco Arru (kartcross) e Giovanni Coghe, ottavo

assoluto e primo tra le vetture a ruote coperte, a bordo della sua Citroën Saxo nel Gruppo E1 Italia.

Nona posizione per Gianfranco Pira (Renault 5GTT), decimo Matteo Priola, vincitore del Gruppo

Speciale Slalom su Peugeot 205. Fuori dalla top ten ma protagonista tra le donne Filomena Palumbo,

dodicesima assoluta su Viali Suzuki, che conquista il pieno di punti nella classifica femminile del

campionato italiano, nonostante un guasto al cambio che, bloccato in quinta marcia nell’ultima

manche, le ha impedito di migliorarsi ulteriormente.

Giornata amara per Antonello Acquas, tra i piloti sardi più attesi: un problema tecnico lo ha fermato

nella prima manche, poi un capottamento nella salita finale (senza conseguenze fisiche) lo ha escluso

dalla classifica.

Vincitori di Gruppo:

E2 Silhouette: Alessio Picci (Autobianchi Y10 Proto)

Gruppo A: Gianluigi Goddi (Peugeot 208 Rally4)

Gruppo N: Daniele Lai (Citroën Saxo)

Racing Start Plus: Francesco Fois (Mini Cooper S)

Racing Start: Alberto Cannas (Renault Clio RS)

La Scuderia Ogliastra Racing chiude questa ottava edizione con l’orgoglio di aver ospitato una gara

combattuta, tecnica e partecipata. Insieme alla Scuderia Arbus Pro Motors, alle delegazioni ACI di

Nuoro e Cagliari, alla Regione Sardegna, al Comune di Loceri, alla Provincia di Nuoro e Ogliastra e alla

Camera di Commercio di Nuoro, si è costruito un evento che ha saputo unire sport e territorio,

memoria e agonismo.

Nel nome di Silverio Demurtas, il pubblico di Loceri ha applaudito ancora una volta un grande

spettacolo. L’appuntamento è solo rimandato.