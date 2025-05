MUNDIALIDO 2025, MARCHINA: “UN’EDIZIONE DA RECORD PER PARTECIPAZIONE E COLORI”. NELLA GARA INAUGURALE MAROCCO BATTE ECUADOR

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

COLORI”. NELLA GARA INAUGURALE MAROCCO BATTE ECUADOR

*La soddisfazione del patron della kermesse che, giunta alla 27ª edizione,

ha preso il via subito con una sorpresa sul campo nella partita inaugurale*

Roma, maggio 2025 – E’ partita con la sfida Tra Ecuador e Marocco la *27ª

edizione del Mundialido*, il celebre torneo di calcio per l’integrazione

che coinvolge comunità di origine straniera residenti nel nostro Paese

organizzato da *Club Italia *del patron *Eugenio Marchina *con la

collaborazione di *ASI *(Associazioni Sportive e Sociali Italiane): allo

Stadio “Fiorentini” a La Rustica, con le tribune stracolme di tifosi

provenienti da tutto il mondo, c’è stato il primo stop per i campioni in

carica dell’*Ecuador* che sono stati battuti all’esordio per 3-2 dal

*Marocco*.

Nel secondo incontro, invece, il *Perù* ha superato senza particolari

difficoltà il *Bangladesh*. Da oggi, si prosegue con due partite ogni sera,

sempre allo Stadio Fiorentini, fino alla conclusione della fase a gironi.

Al termine della prima fase dei gironi eliminatori, che si giocherà

ininterrottamente sino al 10 giugno, accederanno agli ottavi di finale le

formazioni classificatesi al 1° e al 2° posto oltre alle 4 migliori terze

assolute, la finale si terrà il 26 giugno*. *

*“Ieri allo Stadio Fiorentini della Rustica, unica sede del Mundialido, è

andata in scena la cerimonia di apertura, il primo atto di questa 27ª

edizione. La giornata si è aperta sulle note della banda musicale della

Polizia Locale di Roma Capitale, che ogni anno ci onora con il suo prezioso

contributo. Per noi è sempre una grande emozione assistere a questa

esibizione. A seguire hanno sfilato tutte le squadre partecipante

accompagnate dalle loro coloratissime delegazioni. Tantissimi i costumi

tradizionali, le danze, i balli tipici: uno spettacolo davvero emozionante.

Credo di poter dire che questa sia l’edizione con la maggiore

partecipazione diretta da parte degli atleti, ed è stato bellissimo vedere

la loro gioia e l’orgoglio con cui mostravano bandiere, tradizioni e

identità. È stata una giornata perfettamente in linea con lo spirito di

integrazione che il Mundialido rappresenta da sempre. Lo spettacolo è stato

il preludio alla gara inaugurale, che ha già regalato la prima sorpresa del

torneo: la sconfitta dei campioni in carica dell’Ecuador, battuti per 3-2

dal Marocco. Una partita intensa, con l’Ecuador che ha provato a rimontare

ma senza riuscire a evitare la sconfitta”,* le parole di Eugenio Marchina.

Prima del match è stata eletta la Miss di tutti i Paesi partecipanti: la

più votata è stata Alina una giovane incinta proveniente dalla Romania. A

premiarla, in collaborazione con il Gruppo Domina, il Vicepresidente di ASI

Emilio Minunzio presente con il Presidente di ASI Lazio Roberto Cipolletti.

Per Roma Capitale c’era il Consigliere Daniele Rinaldi consigliere

municipio V che ospita la manifestazione.

