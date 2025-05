GOLF – DP World Tour: Reitan al playoff, 11° Laporta – B. A. Gagliardi trionfa nel Brabazon Trophy

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 GOLF

DP World Tour: Kristoffer Reitan vince al playoff, 11° Laporta

Biagio Andrea Gagliardi trionfa nel Brabazon Trophy in Inghilterra

Si sono classificati al quarto posto con 274 (-10), senza mai essere in corsa per la vittoria, gli inglesi John Parry e Jordan Smith, il cinese Haotong Li, il sudafricano Thriston Lawrence e lo statunitense Troy Merrytt, e al nono con 275 (-9) il francese Romain Langasque e l’inglese Matthew Jordan.

Sono andati a premio anche gli altri sei azzurri in campo: Andrea Pavan, 31° con 280 (-4), Francesco Molinari, 41° con 282 (-2), Edoardo Molinari, Guido Migliozzi e Matteo Manassero, 49.i con 283 (-1), e Gregorio De Leo, 59° con 284 (par).

Biagio Andrea Gagliardi, 18enne romano, ha tra le sue vittorie il Trofeo Pino De Simone, la Coppa d’Oro Città Di Roma, il Trofeo Turchese (2022), il G.P. Monticello Argenterie Guanziroli (2023), l’Ironwood Collegiate Classic in USA (2024) e per tre volte di fila si è imposto nel Trofeo Stella d’Oro (2022, 2024, 2024) dedicato ad Andrea Basciu.

Gli azzurri sono stati assistiti da Alberto Binaghi, Commissario Tecnico squadra nazionale maschile, e da Giorgio Grillo, allenatore responsabile squadra Under 18.

25 maggio 2025