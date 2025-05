Campionati Italiani Paralimpici Siena 2025 – I risultati di ieri: assegnati otto titoli. Oggi ultima giornata

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI SIENA 2025 – TITOLI DI FIORETTO: BETTI

IN FESTA DAVANTI AL PUBBLICO DI CASA, CONFERME PER MASSA E RIGO. AL

FEMMINILE VINCONO TRIGILIA, MOGOS E TOGNOCCHI. OGGI ULTIMA GIORNATA

SIENA – Otto scudetti di scherma in carrozzina sono stati assegnati ieri

nella seconda giornata dei Campionati Italiani Paralimpici a Siena.

Sulle pedane del PalaCorsoni, nelle gare del sabato, si sono laureati

campioni d’Italia di fioretto Matteo Betti, Michele Massa e Leonardo

Rigo al maschile, Loredana Trigilia, Andreea Mogos e Giada Tognocchi al

femminile, mentre alla Zinella Scherma San Lazzaro di Savena sono andati

i due titoli a squadre di spadisti e fiorettisti.

Nella categoria A maschile successo per l’idolo di casa Matteo Betti. Il

senese del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, sospinto dal calore

del suo pubblico, ha battuto in finale Luca Platania del CUS Catania, al

quale è andata la piazza d’onore. Terzo gradino del podio per Emanuele

Lambertini (Fiamme Oro) e Mattia Galvagno (Pisascherma).

Conferme, dopo le vittorie di ieri tra gli spadisti, nelle gare dei

fiorettisti categorie B e C. Il titolo della prova B, terzo consecutivo

per lui nella specialità, è andato a Michele Massa dell’Accademia della

Scherma Fermo, che ha superato nell’ultimo atto Gianmarco Paolucci del

Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, medaglia d’argento; bronzo per

Andrea Pomero (Circolo Scherma Collegno) e Matteo Addesso (Zinella

Scherma San Lazzaro di Savena).

Nella categoria C vince ancora Leonardo Rigo della Zinella Scherma San

Lazzaro di Savena, piazza d’onore per Claudio Radicello del Circolo

Schermistico Mazarese, terzi Guglielmo Genovese (Club Scherma Palermo) e

Pietro Cogorni (Circolo Scherma Lecco).

Nel fioretto maschile a squadre successo della Zinella Scherma San

Lazzaro di Savena (con Mat­teo Addesso, Samuele Frascaroli, Emanuele

Lambertini e Leonardo Rigo) che ha superato il Club Scherma Pisa Antonio

Di Ciolo (Elio Iozzi, Michele Vaglini e Michele Venturi).

Stesso quartetto d’oro per la Zinella Scherma San Lazzaro di Savena che

ha vinto anche il titolo a squadre di spada maschile, argento per

l’AUSportiva (Jens Brase, Saverio Bucci, Stefano Orsi, Davide Maria

Scicolone) e bronzo per il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (anche qui

con lo stesso team schierato nel fioretto).

Al femminile, invece, colpisce ancora la capitana Loredana Trigilia che

si laurea nuovamente campionessa italiana tra le fiorettiste categoria

A. La veterana del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha superato

in un’avvincente finale Sofia Garnero del Club Scherma Roma, medaglia

d’argento. Bronzo per Marcella Li Brizzi (Club Scherma Palermo) e

Rebecca D’Agostino (Fiamme Oro).

Nella categoria B titolo per Andreea Mogos delle Fiamme Oro, che ha

battuto in finale Alessia Biagini del Club Scherma Lucca TBB, seconda

classificata; terze Arianna Palmieri (Circolo della Spada Rimini) e Anna

Giuseppina Molinu (Esercito Brigata Sassari).

Nel fioretto femminile categoria C vittoria in rimonta di Giada

Tognocchi delle Fiamme Oro, che si è imposta nell’ultimo atto su Monia

Bolognini della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, stessa società di

Rossella Placuzzi che ha concluso al terzo posto.

Si è chiuso così un sabato ricco di emozioni che ha previsto lo

svolgimento delle premiazioni nella suggestiva _location_ del complesso

museale di Santa Maria della Scala, nel cuore della città di Siena, in

un evento fortemente voluto dal Comune che dato un fondamentale supporto

al Comitato organizzatore di questi tricolori rappresentato dal CUS

senese.

E oggi, nella terza e ultima giornata dei Campionati Italiani

Paralimpici a Siena, il sipario calerà con le gare di sciabola in

carrozzina e con le due competizioni di spada non vedenti. Fasi finali

in diretta su RAI Sport dalle ore 15.15.

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2025 – SIENA, 24 MAGGIO 2025

Qui i risultati della seconda giornata [1]

Fioretto maschile categoria A

Classifica: 1. Matteo Betti (GS Paralimpico della Difesa), 2. Luca

Platania (CUS Catania), 3. Emanuele Lambertini (Fiamme Oro), 3. Mattia

Galvagno (Pisascherma)

Fioretto maschile categoria B

Classifica: 1. Michele Massa (Accademia Scherma Fermo), 2. Gianmarco

Paolucci (GS Paralimpico della Difesa), 3. Andrea Pomero (Circolo

Scherma Collegno), 3. Matteo Addesso (Zinella Scherma San Lazzaro di

Savena)

Fioretto maschile categoria C

Classifica: 1. Leonardo Rigo (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena), 2.

Claudio Radicello (Circolo Schermistico Mazarese), 3. Guglielmo Genovese

(Club Scherma Palermo), 3. Pietro Cogorni (Circolo Scherma Lecco)

Fioretto femminile categoria A

Classifica: 1. Loredana Trigilia (GS Paralimpico della Difesa), 2. Sofia

Garnero (Club Scherma Roma), 3. Marcella Li Brizzi (Club Scherma

Palermo), 3. Rebecca D’Agostino (Fiamme Oro Roma)

Fioretto femminile categoria B

Classifica: 1. Andreea Mogos (Fiamme Oro Roma), 2. Alessia Biagini (Club

Scherma Lucca TBB), 3. Arianna Palmieri (Circolo della Spada Rimini), 3.

Anna Giuseppina Molinu (Esercito Brigata Sassari)

Fioretto femminile categoria C

Classifica: 1. Giada Tognocchi (Fiamme Oro), 2. Monia Bolognini (Zinella

Scherma San Lazzaro di Savena), 3. Rossella Placuzzi (Zinella Scherma

San Lazzaro di Savena)

Fioretto maschile a squadre

Classifica: 1. Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Mat­teo Addesso,

Samuele Frascaroli, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo), 2. Club Scherma

Pisa Antonio Di Ciolo (Elio Iozzi, Michele Vaglini, Michele Venturi)

Spada maschile a squadre

Classifica: 1. Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo Addesso,

Samuele Frascaroli, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo),2. AUSportiva

(Jens Brase, Saverio Bucci, Stefano Orsi, Davide Maria Scicolone), 3.

Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (Elio Iozzi, Michele Vaglini, Michele

Venturi)

TITOLI ITALIANI PARALIMPICI “SIENA 2025”

1^ Giornata

Spada maschile categoria A: Emanuele Lambertini (Fiamme Oro)

Spada maschile categoria B: Michele Massa (Accademia Scherma Fermo)

Spada maschile categoria C: Leonardo Rigo (Zinella San Lazzaro di

Savena)

Spada femminile categoria A: Veronica Martini (Club Scherma Koala)

Spada femminile categoria B: Alessia Biagini (Club Scherma Lucca TBB)

Spada femminile categoria C: Alessandra Bochicchio (AUSportiva)

2^ Giornata

Fioretto maschile a squadre: Zinella Scherma San Lazzaro di Savena

(Mat­teo Addesso, Samuele Frascaroli, Emanuele Lambertini, Leonardo

Rigo)

Spada maschile a squadre: Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo

Addesso, Samuele Frascaroli, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo)

Fioretto maschile categoria A: Matteo Betti (GS Paralimpico della

Difesa)

Fioretto maschile categoria B: Michele Massa (Accademia Scherma Fermo)

Fioretto maschile categoria C: Leonardo Rigo (Zinella San Lazzaro di

Savena)

Fioretto femminile categoria A: Loredana Trigilia (GS Paralimpico della

Difesa)

Fioretto femminile categoria B: Andreea Mogos (Fiamme Oro)

Fioretto femminile categoria C: Giada Tognocchi (Fiamme Oro) —

