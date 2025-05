ATLETICA, LA TIMENT RUN 10K INCORONA IL KENIANO KALALE, PAVEGLIO VINCE TRA LE DONNE | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

Comunicato

Stampa

LA TIMENT RUN 10K INCORONA IL KENIANO KALALE

Prima vittoria straniera nella gara sui 10 km tra Latisana e Ronchis.

Argento per l’udinese Daniele Galasso. Tra le donne successo della

pordenonese Marina Paveglio

Latisana, 25 maggio 2025 – Ha compiuto 30 anni proprio oggi: festa doppia

per il keniano Ishmael Chelanga Kalale che, nel giorno del suo compleanno,

si è aggiudicato la sesta edizione della Timent Run 10K, gara su strada

disputata su un veloce percorso tra i Comuni di Latisana e Ronchis, nella

Bassa Friulana. Kalale, bronzo poche settimane fa alla Padova Marathon, dove

nel 2024 aveva corso in 2h10’31”, ha mantenuto fede al pronostico che lo

vedeva nettamente favorito, andando a chiudere in 31’57”.

Una prova da dominatore, al termine della quale Kalale si è lasciato alle

spalle due friulani, l’atleta di casa Daniele Galasso (Atl. Edilmarket

Sandrin, 32’34”) e Fabio Stefanutti (Atl. Buja, 32’43”). Per la Timent Run

10K è il primo successo straniero in sei edizioni. Al femminile, vittoria

per la pordenonese Marina Paveglio (Atl. Dolomiti Friulane) che ha fermato

il cronometro a 38’35”. Alle sue spalle, la francese Camille Le Roux

(39’47”) e Mariangela Stringaro (Keep Moving, 40’13”). Galasso e Paveglio

si sono così aggiudicati anche i titoli regionali assoluti FIDAL del

Friuli-Venezia Giulia, oltre al memorial Dino Selva (migliori classificati

tra i tesserati per società friulane) e ai premi speciali offerti dalla

sezione Avis di Latisana e dalla sezione AFDS di Ronchis (primi classificati

nelle categorie SM35 e SF35).

Positivo il bilancio organizzativo: “Abbiamo ricevuto molti complimenti per

il nuovo percorso, più scorrevole e performante, e in generale per

l’organizzazione. La vittoria di un atleta keniano dà ancora più lustro

all’evento, che acquista risonanza internazionale, e anche i numeri sono

molto positivi, con oltre 300 atleti al traguardo. Ci godiamo questo

successo e da domani inizieremo a pensare all’edizione 2026”, ha commentato

Salvatore Vazzana, presidente della società organizzatrice Athletic Club

Apicilia.

All’evento sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale del

Friuli-Venezia Giulia, Mauro Bordin, il consigliere federale Matteo Redolfi

e il presidente del Comitato regionale della FIDAL Massimo Patriarca. Alle

8, in anticipo rispetto allo start ufficiale, la partenza di una grande

amica della 10 km di Latisana: Silvia Furlani, la 65enne runner friulana, da

30 anni affetta da sclerosi multipla, ha concluso la prova in poco più di

tre ore, accolta da una cornice di atleti e volontari. Applausi doppi.

RISULTATI. UOMINI: 1. Ishmael Chelanga Kalale (KEN) 31’57”, 2. Daniele

Galasso (Atl. Edilmarket Sandrin) 32’34”, 3. Fabio Stefanutti (Atl. Buja)

32’43”, 4. Riccardo Sterni (Daytona) 32’58”, 5. Hugo Humberto Alarcon Melara

(Runaway Miulano) 33’17”, 6. Federico Rado (Nuova Atl. Tre Comuni) 34’04”,

7. Matteo Pecile (Atl. San Martino) 34’17”, 8. Dario Bertolin (Atl. Buja)

34’28”, 9. Marco Nardini (Pol. Timaucleulis) 34’42”, 10. Massimo Prataviera

(Runners Club Agggredire) 35’06”.

DONNE: 1. Marina Paveglio (Atl. Dolomiti Friulane) 38’35”, 2. Camille Le

Roux (Fra) 39’47”, 3. Mariangela Stringaro (Keep Moving) 40’13”, 4. Vanda

Loevei (Lupignanum Track&Field) 40’49”, 5. Francesca Patat (Lib. Udine)

40’59”, 6. Veronica Molaro (Atl. Buja) 41’33”, 7. Tetiana Hrodetska (Atl.

Monfalcone) 41’40”, 8. Antonella Amenta (Trieste Atletica) 43’21”, 9. Chiara

Marchetti (Keep Moving) 44’31”, 10. Greta Giacomini (Atl. Buja) 44’33”.

CLASSIFICHE COMPLETE

In allegato: foto della partenza della Timent Run 10K 2025 (credito Tiziano

Faggiani).

6^ TIMENT RUN 10K

