Open Day Prevenzione vascolare donna: le iniziative all’AOU AL

Open Day Prevenzione vascolare donna: le iniziative all’AOU ALDoppio appuntamento nell’ambito dell’iniziativa di Fondazione Onda

In occasione dell’Open Day “Prevenzione Vascolare Donna 2025”, promosso da Fondazione Onda, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria propone due iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla salute cardiovascolare e vascolare femminile martedì 27 maggio.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne che desiderano ricevere consigli personalizzati su sintomi, fattori di rischio e comportamenti corretti per la prevenzione di patologie come varici, insufficienza venosa, arteriopatie e trombosi. Un’occasione concreta per promuovere consapevolezza e diagnosi precoce.

Nel pomeriggio, spazio alla prevenzione cardiovascolare con l’incontro aperto al pubblico “Prevenzione: una diversa chiave di lettura”, tenuto dal Dott. Gianfranco Pistis, Direttore della SC Cardiologia. L’appuntamento è alle ore 16.15 presso l’Aula 104 del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) dell’Università del Piemonte Orientale, in viale Teresa Michel 11 ad Alessandria.

L’intervento proporrà una riflessione sulla prevenzione come strumento non solo clinico, ma anche culturale e relazionale, per favorire un approccio più consapevole e proattivo alla salute del cuore. L’ingresso è libero.

Con queste due iniziative, l’AOU AL conferma il proprio impegno nella promozione della salute femminile attraverso strumenti di educazione, ascolto e vicinanza concreta ai bisogni della popolazione.