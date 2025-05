(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Napoli Campione d’Italia per la Quarta Volta: un Trionfo che Accende

anche il Mercato delle Curiosità

Con il quarto scudetto ormai cucito sul petto, il Napoli celebra una

stagione memorabile che ha riacceso l’orgoglio partenopeo e generato un

vero e proprio fenomeno collettivo, capace di travalicare i confini del

calcio. Mentre i tifosi riempiono le strade e le piazze, il trionfo

azzurro si riflette anche su un mercato parallelo fatto di

merchandising, memorabilia, e iniziative commerciali fuori dagli schemi.

Tra le proposte più singolari spicca quella di Devshop.it, una

piattaforma specializzata nella vendita di numeri telefonici rari e di

facile memorizzazione. Per celebrare il connubio tra il mito di Maradona

e il nuovo scudetto, il sito ha messo in vendita – al prezzo di 500 euro

– una SIM con un numero commemorativo: 344 X 101010. Un omaggio

simbolico al numero 10 di Diego, leggenda eterna del Napoli, e al numero

4, simbolo del quarto titolo nazionale.

Nel visual promozionale, il claim è chiaro: “10 come Maradona, 4 come lo

scudetto: il numero che fa la storia!”. Una trovata di marketing che

fonde passione calcistica e collezionismo, rivolta a chi vuole portare

sempre con sé – anche in rubrica – un pezzo della storia azzurra.

Il fenomeno, pur curioso, non è isolato: in città si moltiplicano le

iniziative commerciali ispirate al trionfo azzurro. Tra queste, spiccano

le t-shirt celebrative con il numero 4 e l’effigie dell’allenatore

Antonio Conte, prodotte da serigrafie locali.

Con lo scudetto, il Napoli non solo ha conquistato il campo, ma anche il

cuore (e il portafoglio) di un’intera tifoseria. E quando il calcio

incontra il marketing emozionale, anche un numero di telefono può

diventare leggenda.