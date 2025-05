(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

Piacenza, 24 maggio 2025

Oggetto: Il cordoglio dell’Amministrazione comunale. La sindaca Tarasconi:

“La perdita di una giovane vita è un dolore di tutta la comunità”

“Ci stringiamo anche noi ai familiari di Gabriele Tancredi, agli studenti e docenti del

liceo Respighi, nella condivisione di un dolore che, di fronte alla perdita di una

giovane vita, tutta la comunità sente proprio”. Così la sindaca Katia Tarasconi

esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale a seguito dell’incidente fatale

avvenuto ieri sulla Statale 45. “Abbraccio forte la mamma, il papà e la sorella di

Gabriele, consapevole che le parole giuste non esistono, ma sono più che mai

necessarie per dire che una città intera, oggi, è accanto a loro con tutto il cuore”.

“Proprio ieri, a San Nicolò – aggiunge la sindaca – una folla di ragazzi, tra cui tanti

studenti del Raineri Marcora, ha dato l’ultimo saluto a Riccardo Cerati, che aveva

solo un anno in più. Il pensiero corre anche ai suoi cari, come avviene ogni volta che

una famiglia attraversa questo stesso dolore: è un sentimento che ci unisce, perché

vorremmo sempre proteggere i nostri giovani e accompagnarli verso il futuro”.

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA