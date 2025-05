CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI VOLTI AL CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGALE. CARABINIERI SANZIONANO IN VIA AMMINISTRATIVA 7 ATTIVITA’ COMMERCIALI PER UN TOTALE DI CIRCA 30.000 EURO.

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – CONTROLLI VOLTI AL CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGALE.

CARABINIERI SANZIONANO IN VIA AMMINISTRATIVA 7 ATTIVITA’ COMMERCIALI PER UN

TOTALE DI CIRCA 30.000 EURO.

ROMA – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma

hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del

gioco illegale, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma,

dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale

per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso delle verifiche eseguiti nelle periferie della Capitale, i

Carabinieri hanno ispezionato 21 attività commerciali destinate a centri

scommesse e sale slot e in 7 di queste sono state riscontrate irregolarità.

Nello specifico, in via val di Sandro e in via val Padana, i titolari di due

attività sono stati multati dai Carabinieri della Stazione di Roma Città

Giardino, con il supporto del 3° Nucleo Operativo Metropolitano della

Guardia di Finanza, per un importo complessivo di 10.000 euro, per la

violazione relativa all’accensione degli apparati elettrici di tipo slot

machines, al di fuori delle fasce orarie consentite e senza la prevista

affissione di avviso riportante gli orari di apertura e chiusura.

Tra Tor Bella Monaca, Finocchio e Monte Compatri, invece, i Carabinieri

della Compagnia di Frascati hanno multato i titolari di 5 attività per un

importo complessivo di 20.500 euro, per omessa sospensione delle slot

machines in fasce orarie stabilite dalle disposizioni comunali.

Complessivamente i militari hanno identificato 183 persone, tra cui decine

di giocatori.

240525

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma