Comunicato stampa FISE del 24 maggio 2025 – Sport Equestri – Alla Lombardia la Coppa del Presidente Pony presented by GALLO

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Alla Lombardia la Coppa del Presidente Pony presented by GALLO (

Piazza d’onore per l’Umbria. Terzo il Piemonte

Giovani protagonisti a Roma nella terza giornata di gare di oggi, sabato 24 maggio, al Galoppatoio di Villa Borghese. È andata alla Lombardia

l’edizione 2025 della Coppa del Presidente Pony presented by Galloche si è svolta in occasione del 92° CSIO Roma Piazza di Siena – Master

d’Inzeo, in corso fino a domani.

Il Team lombardo agli ordini di Luigi Rossoni e composto da Sofia Provenzi su Helpdefontvielle (4/0); Lucrezia Colombo su Gentleman Du Preuil…

