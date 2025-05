COMUNICATO STAMPA DEL 24 MAGGIO 2025 TENNIS CLUB CASERTA

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

Domenica prossima 1° giugno 2025 inizierà ufficialmente la XXXVI edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta” che si concluderanno nel pomeriggio di domenica 8 giugno con la finale. In palio ci sarà il “Trofeo COGEPA Bartolo Paone”, con montepremi di 60.000,00 dollari con ospitalità.

La conferenza stampa di presentazione del torneo è stata ospitata nella sede della COGEPA in Zona Asi a Marcianise Con l’amministratore delegato della società title sponsor Massimo Mazzocchini, alla presentazione sono intervenuti il presidente del circolo Aurelio Scotti, la consigliera nazionale della federazione tennis Virginia Di Caterino ed il delegato provinciale Coni di Caserta Michele De Simone.

“La cultura che stiamo seguendo è proprio quella sportiva: cercare di organizzare il lavoro al meglio con passione, superare le difficoltà per raggiungere obiettivi – le parole dell’ingegnere Massimo Mazzocchini – in questo senso supportare in tennis è per noi in linea con la vision aziendale. Siamo felici di accogliere nella nostra sede gli Internazionali casertani e mi piace citare un grande come Federer, che ha sempre ricordato i tanti punti persi nelle sue gare, ma ha saputo vincere le partite importanti. È uno stimolo anche per il management di Cogepa, che vuol superare ogni difficoltà con unione di intenti”

“Questo torneo è una vetrina internazionale per Caserta – ha dichiarato Aurelio Scotti presidente del circolo organizzatore – sono emozionato nel presentare la trentaseiesima edizione perché ormai siamo più che consolidati, siamo storia. Il tennis è seguito oggi da tutti, perciò abbiamo anche una responsabilità, onorare lo sport del momento e la passione di chi lo vive. Lo scudetto del Napoli è la dimostrazione di quanto questi eventi oggi contano per il territorio, per le comunità che le vivono con passione. Il torneo quest’anno è un omaggio a Bartolo Paone, fondatore di Cogepa l’azienda che è title sponsor del torneo. Li ringraziamo di cuore.”

“Sono particolarmente lieto di trovarmi anche a questa edizione, le ho vissute tutte e mi sento fortunato – le parole del delegato provinciale del Coni Michele De Simone – oltre al valore storico da sottolineare, ha il valore della continuità. Nello sport la continuità conta molto ed essere alla trentaseiesima edizione vuol dire che ci siamo radicati nel territorio, ma non solo: anche nel tennis internazionale. Risultato frutto del lavoro fatto negli anni dai dirigenti. Il torneo di Caserta è un luogo di passaggio, lo dimostra Jasmine Paolini, che è stata qui nel 2016 e ora è in vetta”.

La consigliera nazionale della federazione Italiana Tennis Padel Virginia Di Caterino ha commentato. “Oggi investire nel tennis è più facile e per questo voglio fare onore agli sponsor che a Caserta già da anni sostengono questo torneo. Sicuramente i risultati che arrivano in questi anni non sono frutto del caso, la Federazione lavora sodo da anni e ha rivoluzionato tutto. Oggi il modello italiano è preso come esempio in tutto il mondo. Ma non dobbiamo guardare solo al numero uno al mondo, perché stiamo riscuotendo successi su ogni fronte. Quindi in bocca al lupo anche a Caserta, torneo che si inserisce in questa visione perché è indubbio che portare sul territorio giocatrici di livello così alto ha risvolti positivi su chi lo pratica o inizia a giocare a tennis oggi”.

Il maestro Gennaro Sbrescia, fratello del compianto maestro Alberto, è intervenuto spiegando l’evbento previsto nella mattinata di domenica 8 giugno. “ Grazie al circolo casertano che ci dà possibilità di mettere in piedi un evento per mio fratello. Il nostro scopo è aiutare ragazzi che non hanno possibilità economiche per supportare la loro crescita. Si svolgerà tutto domenica mattina, 8 giugno, in una ventina di circoli dove si giocherà e si raccoglieranno fondi e saranno assegnate due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna”.

Il torneo di Caserta è l’unico torneo da 60mila dollari che si disputa nel continente europeo nella settimana dall’1 all’8 giugno. La kermesse di Caserta con i tornei di Brescia e Cordenons compone il gruppo dei 3 tornei da 60mila che si svolgono in Italia.

Presentata nel corso della conferenza stampa la brochure informativa del torneo.

La manifestazione dal 1982 è organizzata dal Tennis Club Caserta; il comitato organizzatore è presieduto da Aurelio Scotti e composto da Mario Basile, Pasquale Corvino, Patrizia Manzella Guglielmo Masiello, Gianpaolo Papiro, Mario Pavone, Pasquale Pilla, Fabio Provitera, Rosario Scala e Massimo Rossi, direttore del torneo sarà Giuseppe Mancini e Gianpaolo Papiro è il responsabile organizzativo, mentre Aurelio Scotti è quello finanziario.

Supervisor dell’Itf al torneo sarà Guido Pezzella, sarà lui a coordinare l’ITF Chief of Officials Fabio Buccolini, gli ITF Chair Umpire Gennaro De Carmine, Sascha Athos Proietti e Alfonso Fratta.

Direttori di gara saranno Antonio Bertamino, Domenico Bove, Benito Mario Tricarico.

Per l’assistenza alle giocatrici e gli spostamenti delle medesime, con le auto fornite della Concessionaria Lexus Napoli provvederà il gruppo coordinato da Marco Matera e composto da Luigi Ancona, Nello Di Fratta, Roberta Matera, Maurizio Magliocca, Alessandro e Federico Vitrone, Fabio Farina e Andrea di Majo.

L’assistenza sanitaria sarà garantita dai medici Rosa Braggion, Pasquale Corvino, Roberto Goglia, Valeria Sirico ed Elvira Spaziante l’assistenza riabilitativa dai fisioterapisti Luca De Lucia, Martina Gionti, Michela Lauritano e Ilaria Ribattezzato.

Per l’assistenza ai campi provvederanno Carmine e Giovanni Sparaco. La comunicazione ed il marketing sono affidati alla Fairness Agency, le foto sono di Gennaro Buco.

Il title sponsor del torneo è la Cogepa. Main sponsor: Lexys Napoli e Centro Morrone.