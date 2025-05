Comunicato stampa – Cimitero comunale: chiarezza sui fatti, rispetto per i luoghi e investimenti concreti

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Cimitero comunale: chiarezza sui fatti, rispetto per i luoghi e investimenti concreti

CATTOLICA – In merito alle dichiarazioni del consigliere comunale Marco Cecchini sullo stato del cimitero di Cattolica, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso fornire chiarimenti e rassicurazioni ai cittadini.

Le immagini recentemente diffuse ritraggono operazioni ordinarie, svolte nel rispetto delle normative vigenti. I legni delle casse e i materiali in zinco sono stati smontati e collocati negli appositi sacchi per lo smaltimento, come previsto dalle procedure. Il successivo trasporto al mezzo di Hera è stato effettuato dal personale necroforo comunale secondo prassi che avvengono in tutti i cimiteri.

Si tratta di operazioni regolari e autorizzate, gestite con professionalità e attenzione, non di abbandono o incuria come si vuol far credere.

«Dispiace vedere ancora una volta come il Consigliere Cecchini non ha rispetto neppure di un luogo sacro come il cimitero, che viene trasformato in terreno di bassa polemica – dichiara la Sindaca Franca Foronchi –. Sono convinta che a tutto c’è un limite e che i nostri cittadini lo sapranno ben comprendere . Chi sceglie di raccontare la realtà con toni drammatici e forzati, dimentica che qui si lavora ogni giorno con rispetto e senso del dovere, soprattutto nei confronti delle famiglie che vivono un momento di dolore».

«Siamo ben consapevoli che il cimitero necessita di interventi importanti, e lo dimostrano i 250mila euro già investiti e i 200mila euro stanziati nel nuovo bilancio, di cui 40mila già spesi. I fatti parlano più delle parole: lavoriamo ogni giorno per garantire servizi dignitosi e un ambiente decoroso a chi visita questo luogo della memoria».

L’Amministrazione continuerà a operare con serietà, nel rispetto della normativa e con l’impegno a migliorare la qualità dei servizi, evitando ogni forma di strumentalizzazione.