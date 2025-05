(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 CAIVANO, MASCHIO (FDI): PORTEREMO QUESTO MODELLO IN TUTTA ITALIA

“Siamo qui a Caivano, un tempo luogo di degrado e oggi simbolo dell’impegno dello Stato per restituire ai cittadini, alla comunità tutta, uno spazio e una prospettiva di vita migliori. In Commissione Giustizia siamo impegnati insieme al Governo Meloni su un doppio fronte: da una parte per un duro contrasto alla mafia e a ogni forma di criminalità organizzata, dall’altro nel sostegno alle comunità più degradate e abbandonate affinché abbiano gli strumenti per il riscatto sociale. Caivano è il primo passo ma porteremo questo modello in tutta Italia”. Così il presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, Ciro Maschio, intervenendo a Caivano all’evento di Fratelli d’Italia “il Coraggio di cambiare”.

