VENERDI’ 30/5 INCONTRO A BRESCIA SU “CIBO, MOTORE ECONOMICO DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA ITALIA”

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 23 Maggio 2025

Venerdì 30 maggio, alle ore 18.30 – Brixia Forum Via Caprera 5 Brescia

CIBO, MOTORE ECONOMICO DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA ITALIA

Incontro con Tajani e Lollobrigida

Il “Cibo, motore economico dello sviluppo e della crescita del sistema Italia” è il tema al centro dell’incontro organizzato dalla Coldiretti al Brixia Forum di Brescia venerdì 30 maggio. Un’occasione di riflessione sull’importanza per il Paese di una filiera agroalimentare allargata che vale oggi 620 miliardi di euro, con 4 milioni di occupati.

L’appuntamento è per le ore 18.30 nella struttura in via Caprera 5.

Assieme al presidente Coldiretti Ettore Prandini e al segretario generale Vincenzo Gesmundo, interverranno il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’ad di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, l’ad di Bonifiche Ferraresi Federico Vecchioni, il presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti, il Vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada e Laura Castelletti, sindaco di Brescia.