Strage di Capaci, Russo (FdI): “Giornata significativa, rinnoviamo l’impegno civile di tutti noi

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

“Il 23 maggio rappresenta una delle date più significative della storia recente italiana. Nel 1992 perdevano la vita, per mano mafiosa, il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. A trentatré anni da quel tragico attentato, riconosciamo loro il coraggio, il sacrificio e l’impegno profondo di chi ha combattuto – e continua a combattere – in nome della giustizia e della legalità”, a dichiararlo è il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione antimafia Raoul Russo.

“In Commissione Antimafia – aggiunge Russo – stiamo lavorando per fare piena luce su quanto accadde e per arrivare alla verità storica su questa stagione di attentati. Dopo trentatré anni, è inaccettabile che essa non sia ancora emersa”.

“Oggi presenzierò all’inaugurazione del Museo del presente a Palazzo Jung a Palermo. Un museo che ricorderà a tutti chi sono stati e chi sono gli uomini morti per mano mafiosa e la loro storia che non va dimenticata”.

“Questa giornata non è soltanto il giorno del ricordo, ma un’occasione per rinnovare l’impegno civile di ogni cittadino contro ogni forma di criminalità ed un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro che vogliamo costruire insieme, soprattutto con le nuove generazioni, affinché non si rassegnino mai all’illegalità”, conclude Russo.