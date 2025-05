MUSEO FORTUNY 50 | Martedì 10 giugno ore 12.00 | Venezia, Museo Fortuny

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

INVITO STAMPA

Museo Fortuny 50

martedì 10 giugno ore 12.00 > Saluti istituzionali e presentazione del ciclo di conferenze: Eternità e impermanenza. Segno, traccia e archetipo nell’opera di Mariano e Henriette Fortuny (Museo Fortuny, autunno 2025/ primavera 2026).

Una giornata di celebrazioni per i 50 anni del Museo Fortuny: in programma l’apertura straordinaria del museo con accesso gratuito, proiezione di filmati d’epoca della collezione Fortuny con improvvisazioni sonore e, dalla sera, musica dal vivo in campo San Beneto.

