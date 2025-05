(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 Martedì 27 maggio 2025 alle ore 10.30 si riunisce l’Ottava Commissione Consiliare

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming

Livorno, 23 maggio 2025 – L’Ottava Commissione Consiliare (Diritti, Pari Opportunità, Differenze di Genere) è stata convocata dalla presidente Francesca Cecchi per martedì 27 maggio 2025 alle ore 10.30 per discutere il seguente ordine del giorno:

* Designazione del vicepresidente di maggioranza della VIII Commissione; * prot. 33962-2025 – Mozione presentata dal Consigliere Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Ottava Commissione (Diritti, Pari Opportunità, Differenze di Genere)

Presidente: Francesca Cecchi (Partito Democratico)

Vice Presidenti: da nominare

Altri componenti: Eleonora Agostinelli, Giulia Aringhieri, Michela Castellani, Bintou Mia Diop, Giulia Guarnieri, Cristina Lucetti, Irene Sassetti (Partito Democratico); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia); Denise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra); Francesca Ricci, Arianna Terreni (Livorno Civica); Stella Sorgente (Movimento cinque Stelle); Aurora Trotta (Livorno Popolare); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

—