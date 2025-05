IL COMUNE COMUNICA – online tre avvisi del Municpio III per la realizzazione di iniziative culturali e sportive gratuite in programma quest’estate

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

Fri 23 May 2025

DI INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE GRATUITE

IN PROGRAMMA QUEST’ESTATE

La presidente del Municipio III Luisa Verdoscia rende noto che sono in pubblicazione tre distinti avvisi dedicati alla realizzazione di iniziative culturali e sportive sul territorio municipale. Si tratta di iniziative estive, tutte gratuite, rispettivamente legate all’erogazione di corsi di sport acquatici, di attività sportive e all’organizzazione di un cineforum itinerante nei quartieri.

“In un’epoca particolarmente complessa, segnata da relazioni virtuali e piattaforme streaming – commenta Luisa Verdoscia – abbiamo pensato fosse utile, se non necessario, dare l’opportunità, a quanti resteranno in città quest’estate, di incontrarsi attraverso la leva dello sport, i cui benefici sono noti anche in termini di costruzione del senso di comunità, o la visione di pellicole con il cinema all’aperto, valido strumento di condivisione per riflettere su importanti tematiche sociali. Pertanto auspichiamo un’ampia partecipazione dei residenti del Municipio, in particolare dei più piccoli che potranno così comprendere l’importanza della salute del mare per la nostra stessa vita e, più in generale, del rispetto per l’ambiente”.

Per quanto riguarda il primo avviso, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di erogazione di corsi attinenti a discipline sportive acquatiche in favore di minori tra i 6 e i 17 anni, residenti nel territorio del Municipio III.

Il progetto dovrà essere articolato su quattro turni da 10 giorni nei mesi di luglio e agosto. La scelta del contraente avverrà a seguito della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, su un costo a base di gara pari a 16.300 euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12 del prossimo 30 maggio.

Il secondo avviso, invece, è finalizzato alla concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa “Sport per tutti”, per un importo pari a 9.600 euro. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’esercizio fisico coinvolgendo gli interessati di ogni fascia d’età in attività inclusive multidisciplinari e di socializzazione, da realizzarsi anche attraverso l’apporto delle realtà sportive e delle scuole del territorio.

L’avviso prevede la possibilità di effettuare, nel mese di settembre, lezioni aperte a tutti di atletica leggera (corsa, salto, lanci), camminata sportiva, ciclismo, yoga, fitness e danza e di organizzare tornei di pallavolo e calcetto sul waterfront di San Girolamo. Almeno una delle lezioni in programma dovrà tenersi in ciascuno dei sei quartieri del Municipio III, presso parchi pubblici e piazze quali la corte Don Bosco e piazza Europa (San Paolo), il waterfront di San Girolamo, il parco Don Tonino Bello (villaggio Trieste), la piazzetta Santa Famiglia (Villaggio del Lavoratore), il giardino o la spiaggetta di San Cataldo e il cortile della parrocchia del quartiere Stanic.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del prossimo 4 giugno.

Il terzo avviso, infine, prevede la concessione di un contributo per la realizzazione della manifestazione “Cinema e periferie – sguardi sociali”, per un importo complessivo pari a 8.000 euro.