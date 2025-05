IL COMUNE COMUNICA – 33° anniversario della strage di Capaci: deposte corone di alloro e di fiori nei luoghi che ricordano i martiri del tragico evento

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

Corone di alloro e di fiori nei luoghi

che ricordano le vittime del tragico evento

Oggi, 23 maggio, l’amministrazione comunale ricorda il 33° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, con la deposizione di corone di fiori e d’alloro nei luoghi della città dedicati al ricordo dei martiri di questo tragico evento che ha segnato, al contempo, il risveglio della coscienza civile in tutto il Paese.

in via Rocco Dicillo, a Santa Rita, dove la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo ha deposto una corona di alloro nell’aiuola dove è ubicata la targa “Per non dimenticare”, di fronte al giardino Pertini;

in via Falcone e Borsellino, dove l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone ha deposto deposizione di una corona di alloro presso la targa stradale che ricorda i due magistrati antimafia;

nel giardino dedicato a Francesca Morvillo (tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente) dove la vicesindaca Giovanna Iacovone ha deposto una corona di fiori presso il toponimo.