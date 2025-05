ATLETICA, DOMENICA DI CORSA A LATISANA: C’È LA TIMENT RUN 10K, AL VIA ANCHE IL KENIANO KALALE | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

DOMENICA DI CORSA A LATISANA: C’è LA TIMENT RUN 10K

Conto alla rovescia per la sesta edizione della gara organizzata

dall’Athletic Club Apicilia per valorizzare l’ambiente naturalistico del

Tagliamento. Partenza alle 9.30 da Piazza Indipendenza. Percorso rinnovato.

Circa 350 iscritti: corre anche il keniano Kalale. In palio i titoli

regionali del Friuli-Venezia Giulia

Latisana, 23 maggio 2025 – Ore di vigilia per la sesta edizione della

Timent Run 10K, gara sui 10 chilometri che domenica 25 maggio si svilupperà

lungo il corso del Tagliamento, unendo idealmente i centri di Latisana e

Ronchis, nella Bassa Friulana, non lontano da Lignano Sabbiadoro.

Il via sarà dato alle 9.30 da Piazza Indipendenza, poi la gara organizzata

dall’Athletic Club Apicilia si svilupperà su un nuovo tracciato – omologato

dalla Federazione italiana di atletica leggera – che si preannuncia

divertente e scorrevole, con il Tagliamento a disegnare per lunghi tratti la

rotta dei podisti.

Circa 350 gli iscritti, in rappresentanza di molte società sportive del

Triveneto e non solo. Ma il numero non è definitivo: gli ultimi pettorali

saranno assegnati in Piazza Indipendenza nel pomeriggio di sabato 24 maggio.

Tra gli iscritti c’è anche il quotato keniano Ishmael Chelanga Kalale,

quarto all’ultima Padova Marathon in 2h10’31”, tempo di tutto rispetto.

L’evento, curato dall’Athletic Club Apicilia, società di lunga esperienza

organizzativa, ha le carte in regola per confermare la crescita – in termini

di numeri e qualità tecnica – delle ultime stagioni. L’edizione 2025 della

Timent Run 10K sarà anche valida come campionato regionale FIDAL, assoluto e

master, sulla distanza dei 10 chilometri. Un motivo di richiamo in più per i

tanti podisti tesserati con le società del Friuli-Venezia Giulia.

La manifestazione coinciderà inoltre con la quarta edizione del Trofeo Dino

Selva, a ricordo di un cittadino di Ronchis particolarmente appassionato di

podismo, tanto da essersi cimentato in diversi eventi a livello nazionale, e

con il Trofeo AVIS-AFDS “Donare con un sorriso”, in collaborazione con la

sezione Avis Comunale di Latisana e la sezione AFDS di Ronchis, iniziativa

che promuove la giornata per la donazione del sangue.

Ha già confermato la presenza anche Silvia Furlani, la runner friulana, da

oltre 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni

parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla

malattia. Un esempio per tante persone e una grande amica della Timent Run

10K, dove manca mai. Appuntamento a domenica 25 maggio. La Timent Run 10K

promette emozioni.

In allegato: foto della partenza della Timent Run 10K 2024 (credito Tiziano

Faggiani).

