TRENTO: IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 TRENTO

IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN VISITA AL COMANDO

PROVINCIALE

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore

Luongo, nel pomeriggio odierno ha visitato la sede del Comando Provinciale di Trento.

Accolto dal Comandante Provinciale, Col. Matteo Ederle, ha incontrato una rappresentanza

dei militari dei reparti territoriali e speciali della città, nonchè una delegazione dell’Associazione

Nazionale Carabinieri in congedo.

Nell’occasione ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso al servizio della

comunità. In particolare il Comandante Generale ha evidenziato l’importanza di instaurare un

legame forte con i cittadini, i quali vedono nelle Stazioni dell’Arma delle “porte della speranza”.

Inoltre, il Generale Luongo ha posto l’accento sull’innovazione che deve costituire il

“motore” della Istituzione, senza mai distogliere lo sguardo dalla “Tradizione” che ne rappresenta lo

“scudo”. Oltre a ciò ha sottolineato il valore dell’entusiasmo dei più giovani, i quali devono essere

guidati dalla esperienza e saggezza dei più anziani; a tal proposito, nel ringraziare i membri

dell’A.N.C., ha ricordato che non si smette mai di essere Carabinieri.

Infine, il Comandante Generale rivolgendosi ai militari presenti ha rimarcato come occorre

sempre agire ispirati dal senso di appartenenza all’Istituzione, rifuggendo da egoismi e restando

sempre fedeli al giuramento prestato.

Trento, 22 maggio 2025

#POSSIAMOAIUTARVI