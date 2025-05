“Via di gusto”, domenica 25 maggio appuntamento nel cuore di via Calzolai

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 ARRIVA “VIA DI GUSTO” IN VIA CALZOLAI:

UNA GIORNATA DI SAPORI, SHOPPING E CREATIVITÀ

Domenica 25 maggio, dalle 10 alle 20, via Calzolai si trasformerà in un itinerario del gusto tra

botteghe storiche, street food contadino e musica dal vivo. Via di Gusto, evento organizzato

da Vita in Centro a Piacenza con la collaborazione del Comune di Piacenza e in partnership

con Coldiretti Piacenza, Mercato di Campagna Amica e Piacenza Jazz, è la prima edizione di

un evento che celebra l’anima autentica e creativa di una delle vie più antiche del centro

storico di Piacenza.

Una giornata dedicata alla scoperta dei sapori del territorio, della bellezza delle sue botteghe

e della storia che si respira tra i palazzi di via Calzolai, da sempre cuore pulsante del

commercio locale. Passeggiando in via Calzolai si riscoprirà una Piacenza autentica: una

strada che nel corso dei secoli ha ospitato calzolai, macellai, fruttivendoli e la storica Unione

Cooperativa. Un luogo che profuma di pane appena sfornato e racconti di comunità. Oggi,

quegli stessi scorci tornano a vivere grazie a una nuova energia fatta di cultura, relazioni e

buon cibo.

IL PROGRAMMA:

Shopping e scoperta: le botteghe della via resteranno aperte per accogliere i

visitatori tra arte, moda, vintage e artigianato.

Street food contadino: con i produttori di Campagna Amica e Coldiretti Piacenza,

sarà possibile assaggiare specialità locali preparate al momento e acquistare prodotti

freschi e di stagione.

Live jazz: la musica del Piacenza Jazz Fest accompagnerà la giornata con due

concerti dal vivo. Alle ore 11.00 Renato Podestà – Jacopo Delfini (parte degli

Sugarpie & The Candymen) e alle ore 18.00 Gianni Satta – Fabrizio Trullu (tromba,

tastiera)

Missione Gusto – Caccia al tesoro: un gioco per tutti da vivere tra i negozi della via,

con premi finali e tanto divertimento.

MISSIONE GUSTO – LA CACCIA AL TESORO TRA LE BOTTEGHE

Organizzata da Coldiretti Piacenza e il Mercato Agricolo di Piacenza, la caccia al tesoro

Missione Gusto animerà la giornata con un’attività interattiva pensata per tutte le età.

Basterà passare all’infopoint Coldiretti per ritirare la mappa del percorso e iniziare la sfida:

40 minuti per visitare i negozi, rispondere alle domande segrete e collezionare tutti gli

adesivi. Completando la mappa, si potrà partecipare all’estrazione finale di un premio.

Nessuna iscrizione richiesta, solo voglia di giocare.

Via di Gusto è un’iniziativa organizzata da Vita in Centro a Piacenza in collaborazione con

Coldiretti Piacenza e Mercato di Campagna Amica.

Sponsor: IREN – Sponsor tecnico: Barocco Costruzioni – Comunicazione a cura di RARA

Digital.