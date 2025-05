Al via a Berlino l’evento dedicato a tecnologia, startup e investimenti digitali

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

– Intelligenza artificiale: GITEX EUROPE x Ai Everything esamina la tecnologia dominante che genera un’inaspettata economia da 2,7 miliardi di euro

Il più grande evento inaugurale europeo dedicato a tecnologia, startup e investimenti digitali mette in luce la tecnologia che sta ridefinendo il futuro digitale della regione a Messe Berlin dal 21 al 23 maggio.



L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente ridefinendo il panorama digitale europeo, trasformando la produttività industriale, la scoperta scientifica, l’efficienza dei servizi pubblici e lo sviluppo socioeconomico su larga scala. Con McKinsey che prevede che l’IA potrebbe aggiungere 2,7 miliardi di euro alla produzione economica europea entro il 2030, traducendosi in un potenziale aumento del PIL del 20%, GITEX EUROPE x Ai Everything è pronto ad amplificare il valore esponenziale che accompagna questa tecnologia incomparabile.



Organizzato dal Dubai World Trade Centre (DWTC) e da KAOUN International, il più grande evento inaugurale europeo dedicato a tecnologia, startup e investimenti digitali si terrà a Messe Berlin dal 21 al 23 maggio. Con oltre 1.400 grandi aziende tecnologiche, startup e PMI, oltre a oltre 600 investitori e 500 relatori globali provenienti da oltre 100 paesi e 35 stati europei, il programma dell’evento esplora il potenziale crescente di intelligenza artificiale, cloud, sicurezza informatica, informatica quantistica, tecnologia verde e altro ancora.



I titani della tecnologia si riuniscono per mostrare il potere dirompente dell’intelligenza artificiale

A dimostrazione del potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale, un recente studio del Parlamento europeo prevede un aumento della produttività del mercato del lavoro fino al 37% entro il 2035. Al centro di questo scenario ci sono le aziende tecnologiche più rispettate al mondo che attualmente guidano la rivoluzione intersettoriale attraverso soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale, molte delle quali sono espositori e partner di GITEX EUROPE x Ai Everything.



Oltre ai fautori del cambiamento nell’intelligenza artificiale, tra cui AWS, IBM, Cisco e Honeywell, tra gli espositori figura Nutanix, leader globale del software cloud, che presenterà Nutanix Enterprise AI (NAI). Oltre ai data center principali e ai servizi di cloud pubblico, tra cui AWS EKS, Azure AKS e Google GKE, questa piattaforma infrastrutturale di intelligenza artificiale estesa può essere implementata su qualsiasi ambiente Kubernetes® certificato Cloud Native Computing Foundation® (CNCF).



Thomas Herrguth, General Manager Germania di Nutanix, ha dichiarato: “GITEX EUROPE x Ai Everything colma un’enorme lacuna come fiera IT generale, che mancava in Germania da anni. Forte del loro successo e della loro competenza nella regione del Golfo, auguriamo agli organizzatori il meglio per la loro prima edizione a Berlino. Per fornitori innovativi come Nutanix, è un luogo in cui mostrare alle aziende e al grande pubblico il futuro dell’IT e cosa questo significhi per tutti noi”.



Geoffrey Hinton: “Il Padrino dell’IA” si unisce al panel di esperti di IA stellato.

Mentre l’Europa accelera lo sviluppo dell’IA a seguito della recente approvazione del EU AI Act, il primo quadro normativo e di innovazione completo per l’IA al mondo, GITEX EUROPE x Ai Everything mette in luce le sfide e le opportunità emergenti che gli ecosistemi digitali regionali e internazionali si trovano ad affrontare. Per creare consenso in nuove partnership e risultati aziendali per sistemi digitali globali più agili, orientati al business e responsabili, GITEX EUROPE x Ai Everything organizza discussioni stimolanti e prospettive di rilievo da parte delle voci più autorevoli a livello mondiale nel campo dell’IA.



In un’apparizione storica, Geoffrey Hinton, vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2024 e ampiamente riconosciuto come il “Padrino dell’IA”, terrà un discorso programmatico destinato a rimodellare il dibattito sull’IA. Celebrato per le sue ricerche pionieristiche e il suo serio appello al controllo dei sistemi superintelligenti, Hinton offre una visione articolata delle promesse e dei pericoli dell’IA.



Il programma dell’evento prevede la partecipazione di una serie di relatori internazionali di spicco nel campo dell’IA per i tre giorni dell’evento, tutti con una vasta esperienza in settori sempre più critici per l’IA. Tra questi, Mark Surman, Presidente di Mozilla; la Dott.ssa Farzana Dudhwala, Global AI Policy & Governance Lead presso Meta; il Prof. Dr. Antonio Krüger, CEO del Centro di Ricerca Tedesco per l’IA (DFKI), e dirigenti di AWS, IBM, Airbus, SAP, Cisco e Nvidia.



Christian Darkin, Responsabile dell’IA presso Deep Fusion Films, porterà sul palco anche “Virtually Parkinson”, il pionieristico talk show dello studio basato sull’IA, con un Sir Michael Parkinson digitale che intervista dal vivo per la prima volta i leader globali dell’IA.



Integrazione su larga scala: mostrare l’influenza e l’impatto intersettoriale dell’IA

Secondo la Commissione Europea, l’Europa ospita ora oltre 35.000 startup in fase iniziale, più di qualsiasi altra regione al mondo. Con un vivace panorama imprenditoriale, GITEX EUROPE x Ai Everything apre la strada a maggiori collaborazioni transfrontaliere, nuove partnership pubblico-private e all’ascesa di una nuova generazione di imprenditori digitali.



In vista del suo coinvolgimento come esperto, Adrian Locher, co-fondatore e General Partner di Merantix Capital, uno dei principali gruppi europei di intelligenza artificiale che collabora con i fondatori per integrare l’intelligenza artificiale nelle applicazioni del mondo reale, ha dichiarato: “Abbiamo visto l’intelligenza artificiale trasformarsi nell’opinione pubblica, passando da un’entusiasmante opportunità all’argomento dominante e più discusso nell’intero mondo della tecnologia e degli investimenti. Praticamente ogni settore sarà trasformato dall’intelligenza artificiale, offrendo enormi opportunità mirate per investitori e fondatori. Due settori particolarmente maturi per il cambiamento sono la finanza e il diritto. La prossima ondata di aziende fintech sta sostituendo le strutture tradizionali con sistemi basati sull’intelligenza artificiale, ricostruendo da zero l’antiquato sistema idraulico del nostro mondo finanziario. Nel settore legale, l’intelligenza artificiale rinnoverà i compiti più umili dell’avvocato, dal lavoro contrattuale alla ricerca, consentendo così agli avvocati di concentrarsi sul servizio creativo ai clienti”.



Locher ha aggiunto: “Il marchio GITEX è noto per la sua presenza in Medio Oriente, ed è davvero entusiasmante che l’evento arrivi in ​​Europa. Non vediamo l’ora di incontrare e fare networking con un ampio ventaglio di investitori, fondatori e sviluppatori di intelligenza artificiale”.



Dal 2018, l’UE e gli Stati membri hanno inoltre impegnato oltre 8 miliardi di euro nelle tecnologie quantistiche, e Fortune Business Insights ha previsto che il mercato quantistico europeo crescerà a un CAGR del 33,2% dal 2024 al 2032. Il programma GITEX EUROPE x Ai Everything accoglie diversi specialisti per discutere del successo dell’Europa nel guidare l’innovazione digitale e nel sostenere iniziative che sviluppano intelligenza artificiale, tecnologia quantistica e deep tech.



In anteprima della sua partecipazione, Jan Goetz, Co-CEO e Co-fondatore di IQM Quantum Computers, azienda finlandese leader mondiale nella costruzione di computer quantistici, ha dichiarato: “I vantaggi aziendali attesi dalla convergenza tra computer quantistici e AI sono enormi e i leader aziendali devono quindi iniziare a riflettere su come l’AI quantistica potrebbe avere un impatto sul loro settore e su come posizionare le rispettive aziende per trarre vantaggio da questa tecnologia. I Tech Hub in Europa si sono trasformati da iniziative locali in potenze globali e credo che questo evento fungerà da piattaforma significativa per plasmare il futuro degli investimenti, della collaborazione e dell’innovazione digitale in Germania e in Europa”.



Anche il Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC), il più grande investitore europeo in tecnologie avanzate, presenta la sua più ampia selezione di startup e scaleup di eccellenza basate sull’AI nei settori tecnologici più avanzati.



GITEX EUROPE x Ai Everything fa parte della rete globale GITEX di eventi tecnologici e startup, che si svolgono in Germania, Marocco, Nigeria, Singapore, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.gitex-europe.com .