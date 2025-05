0521 francobollo Palio del Golfo

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Il Palio del Golfo della Spezia celebrato con un francobollo: presentazione ufficiale al Ministero delle Imprese e del Made in ItalyRoma, 21 maggio 2025 – Un importante riconoscimento per la tradizione e la cultura spezzina: oggi, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, è stato presentato ufficialmente il francobollo dedicato al Palio del Golfo della Spezia

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, autorità emittente delle carte-valori postali dello Stato, ha infatti deciso di inserire nell’anno 2025, un francobollo appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicate alle rievocazioni storiche: Palio del Golfo della Spezia.