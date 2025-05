(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

XXIV Giornata del Sollievo le iniziative di ASST Sette Laghi

Quest’anno per la “XXIV Giornata del Sollievo”, il Dott. Gianpaolo Fortini, Direttore Cure Palliative Integrate di ASST Sette Laghi, ha scelto di proporre tre eventi rivolti ai professionisti del settore, al fine di promuovere la diffusione delle cure palliative e della terapia del dolore, anche in relazione ai nuovi percorsi di cura.

Le proposte di ASST Sette Laghi prenderanno il via il 23 maggio con una giornata di studio che vede il sostegno di Kiwanis Club Gallarate ODV e che avrà come titolo “Presente e Futuro delle Cure Palliative Pediatriche in Italia e in Lombardia”. L’iniziativa, che verde il coinvolgimento di relatori di spicco nel panorama nazionale, ha come finalità la diffusione di una cultura specialistica di cure palliative nell’ambito della cura e assistenza di minori affetti da patologie complesse e inguaribili, offrendo un approfondimento teorico-pratico su temi specifici clinici e organizzativi particolarmente complessi. Il corso si rivolge a medici specialisti in pediatria, cure palliative, anestesia, pediatri di libera scelta e infermieri che abbiano già acquisito vasta esperienza e formazione in cure palliative pediatriche attraverso una formazione specifica ed in particolar modo, con l’acquisizione di diploma di master universitario nelle materie affini.

Gli appuntamenti proseguiranno con una giornata di studio dal titolo “Disposizioni anticipate di trattamento: uno strumento normativo per facilitare le scelte valoriali”, un evento formativo dedicato ad approfondire le questioni etiche, normative e relazionali legate all’applicazione delle DAT e alla comunicazione valoriale nelle scelte di cura. L’incontro, rivolto a Medici, Infermieri e Infermieri di Famiglia e Comunità, altri professionisti sanitari, assistenti sociali e rappresentanti del terzo settore, ha l’obiettivo di promuovere un approccio comune, integrato e rispettoso della persona.

Infine, in questo contesto, l’Azienda rinnova il proprio impegno nella promozione delle cure palliative e della terapia del dolore, con un’iniziativa volta ad educare la comunità attraverso informazione e formazione di prossimità. A tal fine il 17 giugno si terrà un incontro formativo di 2 ore dal titolo: “Il Palliativista e l’Algologo incontrano il Farmacista: Integrazione e Alleanze”. Nel corso della serata i medici illustreranno le reti di Cure Palliative e di Terapia del dolore, con i rispettivi requisiti di accesso, modalità di invio, azioni di indirizzo e rete di informazioni.

Eleonora Rizzardini

URP e Comunicazione

ASST Sette Laghi – Varese