PAC, ALLEANZA COOPERATIVE: “NO AL FONDO UNICO NAZIONALE, SÌ ALLA DIFESA DEGLI AGRICOLTORI”

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 [cid:image001.png@01DBC984.B62A8EB0]

Comunicato stampa

PAC, NO AL FONDO UNICO NAZIONALE, SÌ ALLA DIFESA DEGLI AGRICOLTORI

Alleanza Cooperative Agroalimentari appoggia la manifestazione organizzata oggi a Bruxelles da Copa-Cogeca “No Budget > No CAP > No farmers > No security”

Roma, 20 maggio 2025 – «Difendiamo con forza il bilancio della Pac e ribadiamo la nostra ferma contrarietà all’ipotesi di un unico fondo nazionale». Così l’Alleanza Cooperative Agroalimentari esprime il suo pieno sostegno alla manifestazione organizzata e promossa da Copa-Cogeca “No Budget > No CAP > No farmers > No security” che si è svolta oggi a Bruxelles.

«Visto il perdurare del clima di incertezza dovuto alle tensioni internazionali e alla minaccia di dazi – hanno ribadito i tre presidenti dell’Alleanza, Antonello Capua (Agci Agroalimentare), Raffaele Drei (Confcooperative Fedagripesca) e Cristian Maretti (Legacoop Agroalimentare) – resta fondamentale poter contare su una Politica agricola comune (Pac) forte, che abbia una dotazione finanziaria adeguata per riuscire a garantire la food security».

«L’Europa – prosegue la nota – deve poter continuare a produrre cibo senza perdere la propria sovranità alimentare, con il rischio di diventare deficitaria su alcune produzioni e veder crescere le importazioni di paesi extra Ue. Non dimentichiamo che la Politica Agricola Comune è nata proprio con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare, producendo cibo e assicurando un equo tenore di vita agli agricoltori europei».

L’Alleanza Cooperative Agroalimentari, che aderisce all’iniziativa in programma oggi, ribadisce infine come vada scongiurato anche il rischio «che ogni Stato possa di fatto decidere in autonomia, all’interno del fondo unico, quali e quante risorse stanziare per il comparto agricolo. Uno scenario in cui di fatto non ci sarebbe più una allocazione specifica per l’agricoltura con un fondo dedicato».

In questo senso, questa mattina a Roma, presso la sede della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, una delegazione di Alleanza Cooperative ha consegnato insieme a Confagricoltura e Cia il manifesto strategico “The EU House of Cards” del Copa Cogeca, in cui viene richiesto un rinnovato impegno, a partire da una linea di bilancio della Pac dedicata e rafforzata.

