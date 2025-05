L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia sul caso della fascia tricolore a Merano

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime apprezzamento per i

chiarimenti forniti dalla neoeletta sindaca di Merano, Katharina Zeller, in

merito all’episodio avvenuto durante la cerimonia di insediamento. La

sindaca ha spiegato che la sua reazione non deve essere interpretata come un

gesto di disprezzo verso i simboli della Repubblica Italiana, sottolineando

che in Alto Adige, per consuetudine, il distintivo ufficiale previsto per i

sindaci è il medaglione con lo stemma della città .

Tuttavia, l’Associazione ritiene che l’intera vicenda evidenzi quanto sia

fondamentale mantenere alta l’attenzione sul rispetto dei simboli dello

Stato. La fascia tricolore non è un semplice ornamento, ma rappresenta

l’unità, l’indivisibilità e la sovranità popolare sancite dalla Costituzione

Italiana. Il suo utilizzo da parte dei sindaci è previsto dal Testo Unico

degli Enti Locali (art. 50 del D.Lgs. 267/2000) e simboleggia il ruolo di

rappresentanza dello Stato sul territorio.

In un contesto come quello di Merano, caratterizzato da una realtà

multilingue e da una storia complessa, è ancora più importante che i

rappresentanti istituzionali adottino comportamenti che favoriscano la

coesione sociale e il rispetto reciproco. Anche gesti apparentemente minori

possono riaccendere tensioni latenti e dividere la comunità.

L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia invita pertanto tutti gli

amministratori pubblici a considerare con la massima attenzione il valore

simbolico degli atti e dei simboli istituzionali, affinché ogni occasione

pubblica sia un momento di unità e di rispetto per le istituzioni

democratiche e repubblicane. Così in una nota Enzo Letizia segretario

dell’associazione nazionale funzionari di polizia.

