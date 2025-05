COMUNICATO STAMPA DEL TENNIS CLUB CASERTA DEL 20 MAGGIO 2025

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 20 MAGGIO 2025

Sabato 24 alle 17,30 la conferenza stampa di presentazione presso la sede della Cogepa Spa

Sabato prossimo si alza il sipario ufficialmente sulla trentaseiesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta” che si svolgeranno dall’1 all’ 8 giugno prossimi sui campi in terra rossa del circolo organizzatore, il Tennis Club Caserta con sede in via Laviano 1.

In palio ci sarà il “Trofeo COGEPA Bartolo Paone”, il montepremi sarà come di consueto di 60.000,00 dollari. La novità dell’edizione del 2025 è l’ospitalità, aspetto che rende ancora più interessante per le partecipanti che si contenderanno il Trofeo COGEPA, sponsor che per il quarto anno consecutivo ha legato nome e brand agli internazionali casertani.

E sarà proprio la sede della COGEPA in Zona Asi a Marcianise (Strada Provinciale Tavernette) ad ospitare sabato 24 maggio alle 17,30 la conferenza stampa di presentazione del torneo che da ben trentasei edizioni, è organizzato solo grazie al contributo degli sponsor privati ai quali va il ringraziamento di tutti i soci del sodalizio casertano, oltre che degli appassionati di tennis.

Quest’anno la doppia vittoria a Roma di Jasmine Paolini, da sola ed in coppia con Sara Errani, è stata festeggiata anche al circolo casertano. Paolini nel 2016 partecipò al torneo casertano, allora aveva il numero 459 di ranking ed entrò nel main draw con una wild card. Superò il primo turno battendo la cagliaritana 21enne Alice Matteucci con il punteggio di 6-4, 7-5, fu sconfitta poi con il punteggio di 6-2, 6-3 da colei che poi avrebbe vinto il torneo, la bulgara Isabella Shinikova (193 di ranking Wta e numero 2 del tabellone) già vincitrice dell’edizione del 2014 e semifinalista del 2015. Sara Errani è stata una delle giovani italiane partecipanti al torneo nel 2002 e 2003.

Nella acceptance list dell’ITF Women’s World Tennis Tour del torneo casertano di quest’anno al primo posto c’è l’olandese Arantxa Rus numero 103 di ranking WTA, seguita dall’argentina Maria Lourdes Carle (122) e dalla lettone Darja Semenistaja (125), unica italiana nelle prime posizioni è la napoletana Nuria Brancaccio (183). La lista subirà sicuramente delle modifiche fino a qualche giorno prima dell’inizio del torneo, ma non caleranno di sicuro la qualità tecnica delle partecipanti e con lo spettacolo sportivo.

Confermata anche per quest’anno la novità della finale nel pomeriggio della giornata conclusiva della manifestazione domenica 8 giugno, introdotta lo scorso anno.

Il torneo seguirà il protocollo previsto dall’ITF (International Tennis Federation), con l’inizio degli incontri per le qualificazioni nella giornata di domenica che si concluderanno nella serata del giorno seguente quando sarà effettuato il sorteggio del tabellone singolare e del doppio. Da martedì 4 giugno prenderanno il via gli incontri del tabellone finale che si concluderà con l’ultimo match di domenica 8 giugno che designerà il nome della vincitrice dell’edizione del 2025, mentre la finale del torneo del doppio si concluderà nella serata di sabato.Alla conferenza stampa di sabato pomeriggio parteciperanno con il presidente del circolo Aurelio Scotti, l’amministratore delegato della Cogepa Massimo Mazzocchini, il presidente regionale della federazione tennis Angelo Chiaiese, il delegato provinciale Coni di Caserta Michele De Simone, il delegato provinciale FIPT Angelo Ricciardi e le autorità politiche.

