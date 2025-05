(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Basilicata protagonista delle prossime iniziative dell’Osservatorio

Nazionale Informatica Forense

C’è tanta Basilicata nelle prossime iniziative dell’Onif, l’Osservatorio

Nazionale Informatica Forense. A settembre, infatti, è in programma un

seminario a Matera, mentre il 17 ottobre, presso Villa De Grecis a Bari, è

prevista la nona edizione del convegno annuale sulle indagini digitali e

sulla sicurezza informatica, che costituisce un fondamentale riferimento

nel mondo dell’informatica forense a livello nazionale. “Un’iniziativa –

annuncia il lucano Pasquale Di Tolla, direttore eventi Onif – che vede il

coinvolgimento di tutte le regioni meridionali, Basilicata compresa.

Durante l’evento pugliese, alla presenza di prestigiosi ospiti provenienti

dalle forze dell’ordine, dalla magistratura, dalle università,

dall’avvocatura e dalle associazioni professionali – continua Di Tolla –

verranno trattati numerosi temi legati allo stato dell’arte

dell’informatica forense e della sicurezza informatica, attraverso

l’intervento di stimati professionisti, avvocati, ingegneri, magistrati,

esponenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza

e docenti Universitari. I nostri professionisti della sicurezza informatica

inoltre illustreranno con workshop interattivi le modalità di protezione da

minacce informatiche rivolte sia ad aziende che a privati cittadini nonché

i rischi a cui si viene sottoposti dai predatori on line (criminali

informatici)”. Onif ha organizzato l’ottava edizione nel 2024 ad Amelia

(TR): stimati relatori hanno parlato, tra le altre cose, di connessioni tra

l’informatica forense e l’intelligenza artificiale, di sicurezza nel cloud

in ambienti enterprise, di mobile forensics, dell’utilizzo di strumenti di

data analysis per le indagini forensi e molto altro ancora. Nel corso degli

anni, l’interesse suscitato da tali tematiche ha portato a ricevere il

riconoscimento, in forma di video saluto dalla presentatrice tv, Michelle

Hunziker, e della partecipazione in presenza del generale dell’Aeronautica

Militare ed Astronauta, Roberto Vittori, e del frontman delle “Vibrazioni”,

Francesco Sarcina. “Il mondo dell’intrattenimento e quello della sicurezza

digitale possono sembrare mondi lontani tra loro, ma ogni tanto accade che

le stelle si allineino, e personalità di spicco provenienti da diversi

ambiti si ritrovino a condividere le loro esperienze. È proprio quello che

accadrà al seminario di ottobre a Bari, dove ci sarà la partecipazione di

personaggi del mondo dello spettacolo che si uniranno ad una selezione di