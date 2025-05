2° comunicato stampa del 20.05.2025

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CASERTA. NASCONDE DROGA NELL’AUTO. 29ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Un 29enne di Marcianise è stato arrestato dai carabinieri della sezione

radiomobile della Compagnia di Caserta per detenzione ai fini di spaccio di

sostanza stupefacente.

Erano da poco passate le 23.00 di ieri 19 maggio quando i militari dell’arma

hanno deciso di controllare un uomo alla guida di una Lancia Y che, fermo a

margine del Viale Carlo III, a Caserta, confabulava con un soggetto

appiedato che alla loro vista si è immediatamente allontanato. Durante il

controllo l’uomo ha mostrato un ingiustificato nervosismo tanto da indurre i

carabinieri ad eseguire una perquisizione personale e veicolare che ha

sortito esito positivo. Infatti, nella plancia del veicolo sono stati

rinvenuti e sequestrati due cofanetti in metallo contenenti 27 dosi di

sostanza stupefacente, del tipo cocaina, per un peso complessivo di gr.

8,53.

Arrestato, verrà giudicato con rito direttissimo.