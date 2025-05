Fwd: Conferenza stampa | Presentazione della mostra immersiva Caravaggio Experience, Pietrasanta 20 maggio ore 11:00

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 [image: Caravaggio MuSA_save the date_orizzontale.png]

*Martedì 20 maggio alle ore 11:00*, presso il *MuSA di Pietrasanta

*

(Via

Sant

‘ Agostino, 61

)

si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra immersiva

*Caravaggio

Experience*, in programma al MuSA di Pietrasanta dal 30 maggio al 14

settembre 2025.

Interverranno *Marco Magnani*, presidente di Lucca In-Tec, *Valter

Tamburini*, presidente della Camera di commercio della Toscana

Nord-Ovest, *Alberto

Stefano Giovannetti*, sindaco del Comune di Pietrasanta, *Enzo

Stamati*, presidente

della banca BVLG e *Maurizio Adami*, direttore banca BVLG, *Filippo

Viti,* presidente

della Mutua BVLG, *P**ierfrancesco Jelmoni*, co-founder di WAY

Experience, *Libero

Stelluti*, regista e drammaturgo.

Al termine della conferenza stampa è in programma una preview dell’

*experience *e un aperitivo.

Si prega vivamente di intervenire

*Camera di Commercio ** della** Toscana Nord-Ovest*

Servizio Relazioni Esterne – Servizio Internazionalizzazione

dott.ssa Francesca Sargenti

Web: tno.camcom.it

