(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 Ultima tappa per la Coppa Gentlemen Sardi: da Tortolì a Orroli, la regolarità

incontra la memoria. In serata l’arrivo a Cagliari

Tortolì, 18 maggio 2025 – Dopo due giornate di strada, motori e precisione cronometrica, la 18ª

Coppa Gentlemen Sardi si avvia verso il traguardo. Questa mattina gli equipaggi sono ripartiti da

Tortolì per l’ultima tappa del percorso, che li porterà entro sera a Cagliari per la chiusura ufficiale

della manifestazione.

Il programma della giornata è iniziato con l’ultima sessione di prove di regolarità, svolta nella zona

industriale tortoliese: un tratto selezionato per le sue caratteristiche tecniche, che ha messo alla prova

l’attenzione, la coordinazione e la capacità di mantenere il ritmo richiesto al centesimo di secondo.

Ma la giornata odierna è anche – e forse soprattutto – un cambio di tono.

Terminata la fase sportiva, la carovana si sta muovendo verso l’entroterra, attraversando il paesaggio

che si apre tra l’Ogliastra e il Sarcidano: strade secondarie, dislivelli misurati, campi coltivati e piccoli

centri che sembrano scolpiti nel tempo. Destinazione: Orroli.

Qui, intorno alle 13:00, è previsto l’arrivo ufficiale degli equipaggi nel cuore del paese, con visita al

museo etnografico Omu Axiu, una delle testimonianze più vive della cultura materiale isolana.

Stanze, arredi, utensili e tessuti raccontano il ritmo della vita di una volta, fatta di gesti precisi, ruoli

definiti, strumenti semplici ma essenziali: una visione del tempo che dialoga perfettamente con la

filosofia della regolarità classica, dove ciò che conta non è la velocità, ma la coerenza del passo.

La sosta a Orroli, in un clima di scambio e accoglienza, prima del trasferimento finale verso Cagliari,

dove la cerimonia di premiazione si svolgerà nel pomeriggio presso la Sala Search del Comune.

Dalla partenza a viale Europa, tre giorni fa, la Coppa ha attraversato alcune delle strade più

significative della Sardegna orientale: la SS125 e le sue curve disegnate sulla roccia, il tratto costiero

fino a Porto Corallo, il passaggio urbano di Tortolì, le alture calcaree di Ulassai, la forza produttiva

di Jerzu, con la sua Cantina Sociale, e ora la memoria profonda di Orroli.

La Coppa Gentlemen Sardi, nata per promuovere il motorismo storico in chiave di mototurismo

culturale, si conferma un’esperienza che unisce tecnica e paesaggio, eleganza e rispetto, passione per

la guida e scoperta consapevole del territorio. Un viaggio che non chiede di arrivare primi, ma di

attraversare bene.