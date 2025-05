comunicato – SALONE DEL LIBRO 2025: LA CUCINA PIEMONTESE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE CON I FINALISTI DI MASTERCHEF ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 18 May 2025 COMUNICATO STAMPA

Torino, 18 maggio 2025

SALONE DEL LIBRO 2025: LA CUCINA PIEMONTESE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

CON I FINALISTI DI MASTERCHEF ITALIA

Il cibo è cultura. Questo il messaggio veicolato dall’evento « Cucine giovani – Il Piemonte enogastronomico, oggi e domani» . Un viaggio tra la tradizione piemontese e le innovazioni culinarie con gli chef finalisti di Masterchef Italia . Antonio Colasanto, Monir Eddardary e Simone Grazioso hanno dialogato con l’assessore alla Cultura, Turismo e Sport del Piemonte, Marina Chiarelli, sulle tradizioni culinarie di famiglia, sulle rivisitazioni dei piatti piemontesi e su come l’enogastronomia rappresenti una cultura capace di unire paesi e popoli. A moderare il dibattito è stato il giornalista Danilo Poggio. Nella stessa occasione si è parlato del libro Gli opposti che si attraggono, scritto dagli stessi Colasanto ed Eddardary, che rappresenta lo spirito dell’incontro attraverso il dialogo tra due culture diverse in cucina, capaci di unire tradizione e innovazione per creare ricette contemporanee radicate nel territorio.

«La cultura del cibo è più profonda perché si basa su un bisogno primario, che è quello di nutrirsi – ha affermato l’assessore Chiarelli –. Come Regione stiamo lavorando per creare un riconoscimento del brand piemontese nel cibo e nel vino. Presto ospiteremo il World’s 50 Best Restaurants, che metterà Torino e il Piemonte sotto i riflettori dell’enogastronomia mondiale . Mostreremo agli chef e agli organizzatori le eccellenze del Piemonte».

E sull’evento di oggi ha aggiunto: «È stato un esperimento vincente: ne organizzeremo altri per creare un contatto tra i nostri turisti e gli operatori del settore».

Ufficio Comunicazione assessore Marina Chiarelli