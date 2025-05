Taranto, 18 Maggio 2024 – Conferenza Stampa con l’On. Galeazzo Bignami

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

Taranto – Domenica 18 maggio alle ore 11:00, presso il comitato elettorale di Luca Lazzàro in Via Di Palma, 69, si terrà una conferenza stampa aperta al pubblico con la partecipazione dell’On. Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere del futuro di Taranto e delle proposte del candidato sindaco Luca Lazzàro, sostenuto da Fratelli d’Italia.

Con lo slogan “Taranto Cambia!”, Luca Lazzàro, presenterà il suo programma elettorale e le sue visioni per il rilancio della città, focalizzandosi su sviluppo economico, tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Galeazzo Bignami, Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, interverrà per sottolineare l’importanza di un’amministrazione efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini, ribadendo il supporto del partito alla candidatura di Luca Lazzàro.

La conferenza stampa sarà un momento di confronto aperto con la cittadinanza, offrendo l’opportunità di porre domande e approfondire le tematiche legate al futuro di Taranto.

Dettagli dell’evento:

Data: Domenica 18 Maggio 2024

Ora: 11:00

Luogo: Comitato Elettorale Luca Lazzaro, Via Di Palma, 69, Taranto

Ingresso: Libero

Luca Lazzàro

