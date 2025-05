Crisi a Tripoli, l’Egitto invita alla moderazione: “Difendere gli interessi del popolo libico”

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

Il Cairo, In seguito alle tensioni registrate venerdì sera nella capitale libica Tripoli, il governo egiziano ha lanciato un appello urgente a tutte le parti coinvolte nel conflitto, esortandole a esercitare “la massima moderazione” e a “difendere gli interessi del popolo libico e preservare le risorse e le proprietà del Paese”.

Il messaggio è stato diffuso attraverso una dichiarazione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri egiziano, pubblicata sulla sua pagina Facebook, in cui si sottolinea che l’Egitto sta seguendo con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi in corso in Libia.

In un momento di crescente instabilità, Il Cairo ha inoltre rivolto un avviso diretto ai cittadini egiziani presenti in Libia, invitandoli alla massima cautela e a restare nelle proprie abitazioni fino a nuovo avviso, in attesa che la situazione si stabilizzi. Il Ministero ha raccomandato ai cittadini di mantenere contatti costanti con l’ambasciata egiziana a Tripoli e con la sala operativa attivata dal Ministero all’estero, pronta a ricevere segnalazioni e richieste di assistenza.

L’Egitto si conferma così attore regionale attento agli equilibri del vicino Paese nordafricano, con il quale condivide profondi legami storici, economici e strategici. L’appello egiziano alla moderazione si inserisce nel più ampio contesto internazionale di richieste di de-escalation e rilancio del dialogo politico libico sotto l’egida delle Nazioni Unite.