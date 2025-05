CONTIENE FOTO# COLLEFERRO – VENERDI’ SERA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI. DUE PERSONE DENUNCIATE E TRE SEGNALATE.

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2025

COLLEFERRO – VENERDI’ SERA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI.

DUE PERSONE DENUNCIATE E TRE SEGNALATE.

COLLEFERRO (RM) – Nella serata di venerdì nel comune di Colleferro, i

Carabinieri hanno svolto un servizio di controllo straordinario del

territorio che ha visto impegnati gli uomini del Nucleo Operativo e

Radiomobile, quelli delle Stazioni di Colleferro, Labico, Carpineto Romano e

Montelanico, volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed in

particolare quelli predatori, disposto dal Comando Provinciale dei

Carabinieri di Roma.

Al termine dell’attività i Carabinieri del NORM e della Stazione di

Valmontone hanno denunciato una 28enne ed un 65enne del luogo alla

competente Procura della Repubblica di Velletri per rifiuto di sottoporsi

agli accertamenti e guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti.

I Carabinieri del NORM e della Stazione di Montelanico, invece, hanno

segnalato alla Prefettura di Roma tre uomini, un cittadino romeno e due

cittadini italiani che, a seguito di controllo, sono stati trovati in

possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente posta in sequestro.

Nel complesso, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno

identificato 83 persone, di cui 22 con precedenti, controllato 57 veicoli,

eseguito verifiche presso una sala slot per la verifica dei requisiti di

legge.

Eseguite inoltre sei perquisizioni personali e ritirate quattro patenti di

guida.

In totale, sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un

importo complessivo di 750 euro.

